Francesco Totti e il retroscena incredibile su Noemi Bocchi, ecco com’è andata con lei

Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco perché c’è stata la rottura: si parla di messaggi compromettenti.

Le notizie sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad arricchirsi di nuovi particolari, indiscrezioni, segreti e frecciatine. L’ultima notizia riguarda il modo in cui l’ex calciatore e Noemi Bocchi si sono conosciuti, e perché alla fine la storia tra Totti e Blasi sia finita.

Dall’annuncio della separazione dello scorso luglio sono successe molte cose, tra conferme e smentite. I due non hanno ancora commentato l’accaduto, non si sono esposti coi media: prima è necessario concludere le pratiche della separazione. Ilary potrebbe però parlare prima del tempo, e Totti dovrà in qualche modo gestire le eventuali esternazioni dell’ex moglie.

Di cose ne sono successe tante, e non è facile seguire il filo. Partiamo dal principio: a giugno Ilary nega di fronte a tutta Italia che ci sia una crisi tra lei e Totti. Poche settimane prima, infatti, erano emerse delle voci che li vedeva in dirittura d’arrivo. La replica della showgirl è stata molto forte: si è scagliata contro i giornalisti, accusandoli di aver pubblicato il falso.

Un mese dopo, a luglio, i due prendono tutti i contropiede e annunciano la loro separazione in un comunicato. Dopo 20 anni di matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi mettono la parola “fine” alla loro relazione.

Gli italiani si scatenano, e i due si rinchiudono nel silenzio. Ilary fugge in Tanzania insieme ai figli, mentre Totti rimane a Roma. Con lui, paparazzata, c’è Noemi Bocchi, che frequentava Er pupone già da diversi mesi. Comincia a questo punto a venir fuori la verità: l’ex coppia era in effetti in crisi già da tempo, e avrebbe cercato di nascondere il tutto per evitare l’accanimento mediatico.

Francesco Totti, colpa di quei messaggi

La storia l’abbiamo ripassata, ma ora ci chiediamo: che cosa non ha funzionato tra i due? È semplicemente finito l’amore reciproco o c’è qualcosa di più? Le cose non sarebbero così semplici, a giudicare dagli ultimi scoop.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Totti avrebbe scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare di Ilary. A quel punto avrebbe fatto di tutto per ricostruire il rapporto e riavvicinarsi, ma ormai Ilary si era distaccata e non c’è stato granché da fare. I due hanno continuato a convivere per non rovinare l’equilibrio famigliare.

Nel frattempo, però, l’ex calciatore ha conosciuto Noemi durante una partita a padel. I due hanno cominciato a sentirsi, passando da un semplice flirt a una frequentazione vera e propria. Ilary probabilmente sapeva già di questa storia, ma ha evitato di esternarlo. Alla fine, i paparazzi sono riusciti a scoprire l’inghippo e i due sono stati costretti a uscire allo scoperto.