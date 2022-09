Totti e Ilary pronti per la divisione dei beni: “A lei un cospicuo assegno”

Dopo un’estate a parlare della separazione tra Ilary e Totti, si è arrivati al momento delle trattative. Gli ex coniugi sembrano pronti ad affrontare l’ingombrante parte giudiziaria e a concordare la divisione dei beni. Vediamo cosa spetta a ognuno dei due.

Totti e Ilary, gli avvocati cercano un accordo

La drammatica separazione tra Ilary e Totti torna sulle copertine di tutti i giornali, perché dopo un’estate di fuoco, i due sembrano essere pronti ad affrontare la burocrazia. Cosa spetterà a Ilary? E quali beni, invece, andranno a Totti?

A svelare il retroscena è il settimanale Chi, che parla di una trattativa in corso tra gli avvocati, impegnati nel far sì che le cose terminino nel migliore dei modi almeno dal punto di vista materiale.

“L’accordo di pace tra Totti e Ilary sarebbe più vicino. Nessuno dei due andrebbe in tv o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, direttore e amico di Ilary.

Ma cosa succederà dopo la separazione ufficiale? Ilary non si è fatta problemi a mostrarsi felice e spensierata durante tutta l’estate che è appena passata, mentre Totti è stato particolarmente riservato. Non sappiamo con chi ha passato l’estate, se solo o in compagnia.

In occasione della Partita del Cuore in onda su Rai2, l’ex capitano della Roma ha dichiarato a Simona Ventura di essere stato nella sua casa a Sabaudia per tutta l’estate. Non ha fatto accenno a una compagnia, magari femminile, ma nemmeno ha affermato di essere stato solo.

Dopo la separazione ufficiale, però, Totti potrebbe sentirsi finalmente libero di mostrare la sua relazione con Noemi Bocchi, che – secondo l’opinione di molti – ha rappresentato una delle cause scatenanti da ricondurre alla rottura dell’amata coppia.

Tornando a parlar dell’estate di Ilary, però, secondo il settimanale di Signorini la conduttrice ha passato un periodo buio e il suo sorriso è stato solo una maschera per coprire l’amara tristezza dentro di lei.

“Nonostante la lunga vacanza e le foto felici, è stata un’estate molto triste per Ilary, costretta a mostrare il sorriso per non far vedere quanto abbia sofferto”, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.

Totti, al contrario, “potrebbe continuare a frequentare Noemi Bocchi alla luce del sole, dicendo che all’inizio, quando ancora era sposato, si trattava solamente di un’amicizia”.

Ma i due riusciranno a concludere pacificamente la loro relazione e trovare un accordo per dividere i loro averi?