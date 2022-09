Simona Ventura affonda Totti, “Non voleva ammetterlo”. La domanda è imbarazzante

Anche in occasione della Partita del Cuore in prima serata su Rai2, la relazione tra Ilary e Totti è rimasta sotto i riflettori.

A far discutere e pensare è stata un’affermazione di Francesco a proposito della sua estate. Le sue parole e la sua espressione hanno lasciato spazio a molti dubbi.

In tanti pensano che tra poco sapremo la verità e che Francesco sia finalmente pronto ad annunciare la sua nuova relazione con Noemi Bocchi. Ad alimentare quest’idea è stata una risposta di Francesco, intervistato da Simona Ventura durante la Partita del Cuore, in prima serata su Rai2. A insospettire, oltre le parole dette, è stata soprattutto la sua espressione facciale: un tenero sorriso che secondo l’interpretazione di molti nasconde qualcosa.

Francesco e Ilary si sono lasciati ormai da tempo, ma ancora non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante. Si parla di un terzo in comodo, poi di messaggi compromettenti trovati da Totti… Insomma, tante teorie che non danno una risposta definitiva al pubblico, che freme per sapere la motivazione. I due, infatti, hanno solo rilasciato un comunicato stampa per rilasciare la notizia.

Anche in occasione della Partita del Cuore si è parlato del loro amore ormai giunto al termine e Simona Ventura, in qualità di conduttrice, ha colto l’occasione per fare una domanda ben precisa: “Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto”

Una domanda che avrebbero voluto porgli in molti, visto che – da quando ha annunciato la fine della storia con l’ex moglie Ilary – si sta facendo vedere poco sui social. Sta forse vivendo in privato il suo nuovo amore con Noemi?

Francesco non ha esitato a rispondere con un timido sorriso sul volto: “Eh, sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia”. Qualcuno pensa che quel sorriso sia rivelatorio: forse, Francesco, non si sente ancora pronto a rendere pubblica la sua storia d’amore e si è imbarazzato nell’ammettere che era con lei.

L’assenza di Totti dai social media, infatti, è alquanto sospetta. Mentre Ilary Blasi ha tenuto aggiornati i propri fan mostrando i suoi viaggi estivi, le giornate con i suoi amici e i suoi amati figli, pronta a ricominciare un nuovo capitolo della sua vita, Totti non ci ha fatto sapere molto di sé.

Il suo comportamento è piuttosto enigmatico e sospetto, soprattutto alla luce dei rumor sulla sua relazione con Noemi Bocchi che sarebbe iniziata già tempo fa, quando stava ancora insieme a Ilary.