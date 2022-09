Maria De Filippi affronta un inaspettato abbandono: “Nessuno lo immaginava”

Maria De Filippi è per molti la regina indiscussa della tv italiana. Con i suoi numerosi programmi ha aiutato giovani e famiglie.

Nonostante sia poco incline a mostrare le sue emozioni, Maria ha dovuto affrontare un brutto abbandono: una persona a cui era estremamente legata se ne è andata per sempre dal suo programma. Ma cosa è successo nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

È la mamma della tv italiana: Maria De Filippi da sempre aiuta i giovani ad aiutare il proprio talento e l’amore, ma aiuta anche coppie e famiglie a riconciliarsi. Il suo talento sta nel saper mediare quando ci sono incomprensioni, nel saper riconoscere le potenzialità delle persone e soprattutto, con grande generosità, offre grandi opportunità lavorative.

Ma il percorso professionale di Maria non è sempre stato ben delineato. Ora conduce programmi come Amici, C’è Posta per Te, Uomini e Donne, fino a Tu si que vales, ma la sua carriera nasce tra le mura della facoltà di Scienze delle finanze.

Dopo essersi laureata, imbocca un altro percorso che le permetterà di realizzare il suo sogno: diventare magistrato. Sarà un convegno sulla pirateria musicale a cambiargli per sempre la vita.

Lì incontra Maurizio Costanzo che, affascinato dalle evidenti capacità di Maria, decide di offrirgli un posto di lavoro in qualità di sua assistente. È talmente brava che in poco tempo sostituirà Enrica Bonacorti nel noto talk show Amici, che ora è come lo conosciamo noi.

Maurizio e Maria si sposano e adottano un figlio, Gabriele, che attualmente lavora dietro le quinte di Uomini e Donne.

Nei suoi programmi, in particolare con Amici, Maria scova i talenti dei giovani ragazzi e li aiuta a crescere. Da lì sono usciti ottimi cantanti e ballerini come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Maria, inoltre, assume molti giovani che incontra. Tra questi, uno ha abbandonato il programma spezzando il cuore della conduttrice, che era particolarmente legata a lui.

Stiamo parlando di Kledi Kadiu, ballerino di origine albanese che per tanti anni ha lavorato come professionista ad Amici. Maria fin da subito ha riconosciuto il suo talento e l’ha preso sotto la sua ala proponendole un posto di lavoro come ballerino professionista.

Kledi, però, da tempo non lavora più con Maria. Un abbandono sicuramente sofferto, in quanto i due erano uniti da un rapporto di profondo bene. Come succede spesso, gli alunni di Maria diventano come figli per lei.

Kledi ha raccontato a Fabio Fazio il rapporto con Maria De Filippi: “Nel 1999 facevo le prove generali per la trasmissione ‘Buona Domenica’, condotta da Maurizio Costanzo. Lì Maria De Filippi mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia e mi ha proposto di improvvisare un momento di danza nella sua trasmissione, ‘C’è posta per te”.

In molti si chiedono perché abbia abbandonato il programma. Kledi ha spiegato anche questo con estrema trasparenza:

“Semplicemente, ho cambiato città e sarebbe difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenire in ogni puntata”.