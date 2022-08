Maria de Filippi, un amore segreto: “Nessuno sapeva della relazione”. La confessione inaspettata

Maria de Filippi ha vissuto un amore clandestino: complice un famosissimo cantante italiano.

Un amore segreto per Maria de Filippi, una vicenda che non ha mai reso pubblica finché non è stata costretta. A confermarlo un famoso cantante italiano che si è trovato risucchiato in un triangolo amoroso. Ma cosa è successo?

Maria de Filippi, conduttrice amata dagli italiani e volto insostituibile di Mediaset, è legata a Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore. I due sono una delle coppie ormai storiche dello show business. I due sono sposati dal 1995, il 28 agosto, dopo un fidanzamento iniziato nel 1990. Le nozze sono state celebrate da Francesco Rutelli, al tempo sindaco di Roma. I due hanno un figlio, Gabriele, che hanno adottato nel 2004.

Maria de Filippi e Maurizio Costanzo hanno condiviso molto insieme, anche, purtroppo, un attentato, per fortuna fallito. Era il 1993 e i due vennero bersagliati da Cosa Nostra. L’organizzazione criminale voleva punire il giornalista per via delle sue posizioni anti mafia. L’attentato prevedeva l’esplosione di un’autobomba con 70kg di tritolo parcheggiata in via Ruggero Fauro. Qui, nel teatro Parioli, si teneva il Maurizio Costanzo Show.

L’attentato non fece vittime: il sicario, a causa di un’incertezza, azionò il detonatore in ritardo. La coppia era su un’auto diversa da quella usata, e questo destabilizzò il sicario. Ci furono comunque alcuni feriti, tra cui l’autista dell’auto e la guardia del corpo dei due, oltre a danni a edifici e automobili attorno.

Maria de Filippi ha passato anni a riprendersi dall’attentato, e non ha mai perso il suo carisma e la sua empatia, qualità che la rendono unica e insostituibile. I programmi da lei condotti, come Uomini e Donne e Amici registrano tra gli share più alti della rete televisiva.

Maria de Filippi, un amore segreto

L’amore tra la de Filippi e Costanzo è forte, ma di recente un famoso cantante ha detto la sua sulla loro relazione, raccontando di un “amore segreto” della conduttrice. De Filippi e Costanzo si sono conosciuti sul posto di lavoro, e il giornalista l’ha voluta subito come assistente. Tra i due è scattato il colpo di fulmine, ma hanno dovuto tenere nascosta la relazione per diverso tempo.

Max Pezzali ha raccontato un aneddoto in merito al periodo in cui i due si frequentavano di nascosto. Maurizio Costanzo era ancora sposato con Marta Flavi, anche lei giornalista, e si sentiva di nascosto con la sua attuale moglie.

“Non ero ancora famoso come cantante e lavoravo nel negozio di fiori dei miei. Un giorno mi è capitato di fare una consegna a Maria: il mittente era Costanzo. Ovviamente nessuno sapeva ancora della relazione“ ha raccontato il cantante. Al tempo solo lui sapeva della relazione segreta, e non ne ha mai fatto parola finché i due non sono usciti allo scoperto.