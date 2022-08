Uomini e Donne e l’arresto per violenza sessuale: dramma senza precedenti. Parla la produzione

La produzione di Uomini e Donne ha pubblicato una nota in cui chiarisce il suo ruolo in una brutta vicenda.

Brutto scossone per Uomini e Donne: la produzione del programma si è vista costretta a pubblicare una nota per chiarire la sua posizione circa una brutta vicenda che ha coinvolto un ex partecipante del programma.

A breve, il 19 settembre, il programma ritornerà in onda su Canale 5. Maria de Filippi è pronta a riprendere lo scettro di conduttrice dello show e guidare tronisti e troniste verso le loro conquiste. Tante le novità attese dai fan della trasmissione, che non vedono l’ora di scoprire che cosa li attende nelle nuove puntate.

Tra le novità più chiacchierate c’è anche il possibile abbandono del programma da parte di Gemma Galgani, una delle opinioniste più famose di Uomini e Donne, conosciuta sul web per le sue frasi e le scenette irriverenti. Alcune anticipazioni hanno rivelato diverse novità interessanti, ma le sorprese più grosse devono ancora arrivare.

Di confermato c’è la presenza di quattro tronisti: tre scelti dalla redazione e il quarto scelto dal parterre senior. I due troni saranno presenti insieme nella stessa puntata, a differenza degli scorsi anni in cui si dividevano tra puntate diverse.

Le riprese sono cominciato il 24 agosto scorso, ma non ci sono state grosse fughe di notizie. Gli opinionisti riconfermati sono Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, mentre del futuro di Gemma Galgani non si sa ancora granché. Tutti i dubbi verranno sciolti il 19 settembre: ancora quasi tre settimane prima di conoscere i nuovi protagonisti del programma.

Uomini e Donne, la risposta della produzione

Il programma è seguito da migliaia di telespettatori che ogni giorno, dopo pranzo, attendono con ansia di conoscere le scelte dei tronisti e gli scoop. Purtroppo, di recente, la produzione dello show ha dovuto chiarire la sua posizione in merito a una torbida vicenda.

Il nome del programma è infatti stato accostato a quello di Leoluca Granata. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una ragazza vicino a Lugano e condannato a cinque anni di reclusione. Granata aveva partecipato a Uomini e Donne come pretendente di una tronista.

La produzione ha chiesto espressamente di non accostare il suo nome a Uomini e Donne, quindi di non chiamarlo con appellativi come “tronista di” o “volto di”, visto che la sua partecipazione è stata molto breve, in quanto la tronista lo ha eliminato subito. Mediaset ha voluto scrollarsi di dosso ogni possibile associazione con l’uomo, e ha anche espresso tutta la sua vicinanza alla vittima.