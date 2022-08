Francesco Oppini ha perso le staffe, l’incubo dopo le vacanze. Ecco cosa è successo

Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, è stato protagonista di una situazione molto spiacevole che gli ha rovinato il rientro dalle vacanze. Ecco cosa sappiamo.

Francesco Oppini stava rientrando da Ibiza e si è lasciato andare a uno sfogo sui suoi canali social, ha proprio sbottato, per un disservizio della compagnia aerea con cui stava viaggiando. Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti, regina delle opinioniste e show girl televisive e di Franco Oppini che hanno avuto una lunga relazione iniziata alla fine degli anni settanta quando lei era ancora semi sconosciuta e lui era un comico lanciatissimo insieme al suo gruppo I gatti di vicolo miracoli.

Francesco ha seguito una strada leggermente diversa da quella dei genitori che si sono sempre occupati di spettacolo, oggi è un telecronista ed è finito al centro dei pettegolezzi per la sua vita sentimentale, come saprete ha iniziato una relazione appena dopo la fine della sua storia d’amore con Cristina Tomasini, che pare piacesse molto a mamma Alba che ancora, pare, si tenga in contatto con lei.

La nuova fiamma di Francesco è una sua omonima pensate, si chiama Francesca anche lei ed ha un corpo da modella che ha fatto letteralmente perdere la testa al giovane telecronista. La sua ultima disavventura però non ha nulla a che fare con la vita sentimentale e riguarderebbe il suo rientro dalle vacanze a Ibiza e il rapporto con una certa compagnia aerea.

Ecco lo sfogo di Francesco Oppini sui social: “Questa è Ryan Air. Quindi ferrovie italiane, aeroplani, non funziona un ca**o. Questo è il succo del discorso. Buon Ferragosto!”. In buona sintesi se da una parte Francesco, innamorato e felice ha passato una magnifica vacanza in Spagna, ha dovuto scontare tutto al suo rientro, con la disavventura che gli è capitata durante il viaggio di ritorno.

Francesco Oppini si sfoga sui social: “la gente è impazzita”

Sappiamo che questa non è stata un’estate semplice per i voli e in generale per le compagnie aeree low cost e quindi a sentire di certe disavventure non ci si stupisce neppure. Ma cosa è accaduto a Francesco Oppini? Il ragazzo è rimasto bloccato in aereo per più di un’ora, con una temperatura di 33 gradi perché l’aria condizionata non funzionava: “Siamo su un aereo di gente inc****tissima, doveva partire il volo alle 13:35, ma è arrivato in ritardo da Bergamo”, così si è sfogato Oppini e ha affermato che la compagnia avrebbe mentito sui reali motivi del rallentamento: “Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo, con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot. Siamo dovuti tornare in aeroporto, ai parcheggi, a fare benzina, peccato che nessuno stia facendo rifornimento. Quindi un’altra presa per il c**o. La gente qui sta impazzendo, c’é un caldo pazzesco”.