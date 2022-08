Chi è il terzo uomo di Noemi Bocchi? terremoto per Francesco Totti

Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano in segreto la loro relazione, ma da qualche giorno sono emerse delle novità importanti. La presenza di un terzo uomo potrebbe scombinare i piani dell’ex calciatore romano.

Un sottofondo azzeccato alla notizia, che potrebbe benissimo descrivere l’eterno pettegolezzo dell’estate è la canzone “Il triangolo” di Renato Zero. Solo che in questo caso, la tresca è molto particolare e vede al centro Noemi Bocchi, Francesco Totti, l’ormai ex moglie Ilary Blasi e una terza persona, pronta a cambiare le carte in tavola.

La vicenda regina di questi mesi non smette di sorprendere e di generare notizie e indiscrezioni nuove ogni giorno. Non solo nel nostro Paese, ma anche a livello internazionale si continua a parlare della storia tra Totti e Ilary Blasi, giunta al termine. I due, infatti, sono in attesa della separazione ufficiale, ma continuano a condurre una vita separata, lontana.

Ilary Blasi aggiorna costantemente i suoi profili social, dimostrandosi fiera e pronta a condurre la sua nuova vita senza il marito. Non sono passate inosservate le sue vacanze, in giro per il mondo. Da ultimo, il viaggio in Croazia con la figlia Isabel, prima di rientrare in patria.

Francesco Totti, invece, è ormai legato a Noemi Bocchi, nonostante la segretezza degli incontri e la riservatezza mantenuta da entrambi, a livello mediatico e social. Pare che l’ex capitano della Roma abbia invitato la Bocchi nel suo yatch privato e che la stessa donna abbia comprato casa vicino a Totti, dalle parti del Circeo, proprio per restare nei paraggi e a fianco del nuovo compagno.

I due però non pubblicano foto, non condividono storie o post, mantenendo un basso profilo in attesa di uscire allo scoperto al momento più opportuno. In compenso, c’è un terzo uomo che potrebbe far vacillare questa situazione mettendo in pericolo la loro relazione.

Il terzo uomo tra Totti e Noemi Bocchi: chi sarà?

Questa terza persona ha un ruolo chiave nella nuova relazione tra Totti e Noemi Bocchi. Si tratta di una guardia del corpo assunta dall’ex calciatore per tutelare Noemi, rincorsa continuamente da fans, giornalisti, fotografi e agguerriti paparazzi, pronti a catturare ogni sua possibile mossa, ma anche da coloro che non hanno ancora accettato la fine del matrimonio con la Blasi.

Questo bodyguard, alto, prestante e di bella presenza, ha il compito di affiancare la Bocchi, proteggendola e allontanando eventuali curiosi. Una mossa strategica di Francesco Totti, recentemente ospite di un canale egiziano in veste calcistica, che vuole mantenere nel riservo e nella privacy la sua nuova relazione sentimentale.