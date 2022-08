Ilary Blasi ancora una volta lasciata sola: dopo Totti va via anche “lui”

La conduttrice Mediaset più chiacchierata di questa estate è costretta a rinunciare ad un’altra importante figura nella sua vita. Dopo la separazione da Totti, la Blasi perde qualcun altro di molto importante nella sua vita.

È un periodo davvero duro per Ilary Blasi sotto vari punti di vista. Nonostante le difficoltà dovute alla separazione dall’ex calciatore Francesco Totti, la conduttrice è riuscita ad andare avanti soprattutto per il bene dei suoi figli. Questa è stata un’estate di riflessione ricca di viaggi in compagnia della sua famiglia consapevole che per ripartire deve tornare alle origini.

I presunti tradimenti di Totti con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi non le hanno lasciato altra scelta se non quello di dividersi per sempre. Con due comunicati separati l’11 luglio hanno annunciato la fine di una relazione che durava da circa vent’anni lasciando tutta l’Italia, e non solo, completamente sgomenta.

La fine della relazione tra Totti e Ilary coincide con la fine di un’era quella in cui l’accoppiata velina-calciatore era al centro di tutti i media e i giornali nostrani. Quando i due si sono spostati erano giovanissimi e Ilary era in attesa del suo primo figlio Christian. All’epoca Totti era uno dei calciatori più forti al mondo mentre Ilary stava iniziando a farsi un nome all’interno del palinsesto della Tv italiana.

Ilary Blasi, dai suoi primi impegni lavorativi come velina nel programma di Gerry Scotti “Passa Parola”, ha fatto parecchia strada. È riuscita ad imporsi nella conduzione di vari programmi tra cui “Le Iene” del quale ne è stata presentatrice per svariati anni, “Grande fratello” e “L’Isola dei famosi”. Questo difficile momento personale è aggravato da una notizia che lascia sorpresi i suoi più affezionati fan. Ilary è costretta ad affrontare un’altra perdita e a rinunciare ad un altro uomo fidato dopo la rottura con Totti.

La rinuncia di Ilary

Ilary Blasi nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi colleghi di lavoro. Con uno, in particolare, ha stabilito un rapporto unico fatto di onestà e amicizia. Si tratta dell’ultimo inviato de “L’isola dei famosi”, Alvin. Purtroppo, pare che la sua presenza per la prossima edizione del reality non possa essere confermata mentre quella della conduttrice, Ilary Blasi, è data per certa già da ora.

La prossima edizione del programma partirà da marzo 2023 dopo la fine del Grande Fratello e benché manchi ancora un po’ già spuntano i primi nomi sui papabili partecipanti e addetti ai lavori. Dopo la riconferma di Ilary anche Vladimir Luxuria, in qualità di opinionista, dovrebbe essere approvata nuovamente. Nicola Savino, invece, lascerà la poltrona di opinionista a qualun altro in quanto si sposterà su Tv8.

Che questo posto vacante possa essere affidato proprio ad Alvin? È certo che il conduttore non volerà in Honduras per la nuova edizione e Ilary dovrà adattarsi alla presenza di un altro inviato. Secondo Pipol Gossip si tratterebbe di notizie certe e questa è la condizione di partenza del reality per l’anno che verrà. La Blasi, allora, fa fronte ad un altro cambiamento, che questa volta riguarda, però, il piano professionale, in seguito all’imminente divorzio dal marito Francesco.

Questi sono giorni delicati per la bella showgirl, la sua vita si tinge di novità e malgrado le rinunce a cui va incontro, la brava conduttrice potrà sempre fare affidamento su i suoi figli oltre che su un ottimo team di lavoro.