Adriano Celentano, “Buon Viaggio Papà”, il doloroso addio spezza il cuore ai fan

Adriano Celentano pronuncia le parole più difficili su i suoi canali social. Parole che spiazzano e commuovono davvero tutti. È una grossa perdita per tutta l’Italia.

Il grande cantautore italiano Adriano Celentano si è reso protagonista di frasi molto commoventi e difficili in seguito ad un lutto che ha devastato tutta l’Italia. Il messaggio di Celentano è ricco di tristezza e malinconia ma arriva dritto al cuore di tutti. Il Web è distrutto.

Tutto conosciamo il celebre artista Adriano Celentano, autore di alcuni dei più importanti brani della musica italiana. Celentano oltre che cantante è un affermato conduttore, autore e ha dedicato all’arte gran parte della sua vita. Non sorprende, quindi, che arriva proprio da lui un saluto emozionante ad una figura importante della nostra Tv.

La vita di Adriano Celentano è stata segnata da numerose difficoltà, lutti e depressione però ha sempre trovato la forza di rialzarsi dopo diverse tragedie e questo soprattutto grazie all’amore verso la compagna di sempre Claudia Mori. I due sono sposati da quasi sessanta anni ed insieme hanno affrontato gioie e dolori di una vita condivisa. I Celentano sono una di quelle coppie che ancora durano dopo così tanto tempo e che potremmo definire un’eccezione nell’ambiente dello spettacolo.

Il molleggiato, come viene definito nell’ambito musicale, ora compie un gesto forte e lo fa su i suoi canali social. Celentano, sul profilo Instagram, saluta commosso un grande della televisione, scomparso recentemente all’età di 93 anni. Si tratta di Piero Angela.

Le dolci parole di Celentano

Adriano Celentano ha dedicato delle bellissime parole in occasione della morte del giornalista e conduttore Piero Angela. Un uomo distinto, analitico e razionale ma profondamente legato alla sua famiglia. Per questo suo figlio Alberto Angela, anch’egli divulgatore scientifico, ha pronunciato un discorso commovente in onore di suo padre in occasione della sua morte.

Parole che denotano l’incredibile connessione tra padre e figlio, un legame che ha reso Alberto Angela consapevole della serena dipartita di suo padre. Queste sono le sue bellissime parole:

“Ho avuto la sensazione di avere Leonardo Da Vinci in casa, che dava la risposta giusta sempre con una capacità di sintesi e analisi in modo pacato. Lui amava ripetere un aforisma di Leonardo Da Vinci. “Siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire, così una vita ben usata dà lieto morire”.

In merito a questo discorso, Adriano Celentano ha mandato il suo personale messaggio di cordoglio al figlio di Piero, Alberto. Ecco le sue parole:

“Ciao Alberto, Le parole più belle per un grande come lo era tuo padre le hai pronunciate tu: “Buon Viaggio Papà”. Parole che non hanno niente a che fare con la morte poiché riguarda solo quei debosciati che per l’ingordigia di volere tutto e subito a qualunque costo distruggono quel tesoro di eternità che è dentro ognuno di noi fin dalla nascita, senza avere la minima idea di ciò che perdono”.

Il pensiero di Adriano Celentano è forte e chiaro: chi ha vissuto nell’onestà ed integrità non muore mai veramente. La morte, invece, appartiene a quelli che hanno dedicato la loro esistenza alla ricerca del lusso e dei beni materiali. Questo atteggiamento è quanto di più lontano possa esistere quando si parla di Piero Angela.