Michelle Hunziker torna al suo vero amore. Non lo può dimenticare

La conduttrice svizzera ha sorpreso tutti con un gesto che ha colpito i fan, si trattato di qualcosa di inaspettato. È tornata al suo amore e nessuno l’ha potuta fermare. Ecco cosa è successo.

Negli ultimi tempi si è parlato spesso di Michelle Hunziker e della sua vita sentimentale, anche se le notizie su di lei sono state decisamente scalzate da quelle della coppia Blasi – Totti che troneggia sul web ed è al momento la regina del pettegolezzo. Come abbiamo visto però nel corso di questi mesi estivi è saltato fuori un nuovo amore per la famosa conduttrice e showgirl, seguente a quello durato dieci anni con l’imprenditore Tomaso Trussardi con il quale come abbiamo visto c’è stata una drastica rottura dovuta, sembra, alle molte discussioni tra i due di cui la primogenita di Michelle, Aurora Ramazzotti è stata testimone.

Michelle però non è stata legata solo a Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, nel corso della sua vita ha avuto molti flirt, alcuni noti, altri meno noti. Ma sicuramente protagonista della sua estate 2022 è stata la relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini con il quale le cose sembrano procedere a gonfie vele.

Fin dagli esordi Michelle Hunziker si è avvicinata al famosissimo cantante Eros Ramazzotti, e dopo la loro separazione entrambi hanno intrapreso strade completamente diverse. La sua vita privata è nota a tutti, tra i suoi flirt celebri c’è per esempio quello con l’attore Daniele Pecci. La loro storia d’amore è stata la protagonista di un gossip durato davvero molto tempo, nonostante si sapesse che i due si frequentavano solo alcune persone erano a conoscenza della verità.

Nel frattempo, come ben sappiamo, l’ex marito Tomaso Trussardi si mantiene tranquillo e si occupa solo del suo lavoro, delle figlie avute con Michelle e del suo cagnolino, il piccolo levriero che gli tiene compagnia e, al momento, sembra felice e tranquillo così. Nel frattempo le piccole Sole e Celeste hanno già fatto la conoscenza di Angiolini con cui pertanto sembra le cose procedano seriamente. Sembra, infatti, che tutta la “famiglia” si sia recata in Sardegna per le vacanze estive.

Una cosa che però si è detta spesso della ex coppia Trussardi – Hunziker e che per il momento li differenzia molto da quella Blasi – Totti, è che i due siano rimasti in ottimi rapporti e, anzi, c’è qualcosa di forte che li lega indissolubilmente. Non dovrebbe stupirci, dal momento che Michelle ha mantenuto un grande rapporto anche con l’altro storico ex, Eros Ramazzotti che ha partecipato anche al suo One Woman Show di Canale 5, Michelle Impossible dove vi fu tra i due il bacio che tanto ci ha fatto chiacchierare nella scorsa primavera.

Di recente però è accaduto qualcosa di sorprendete, lei è tornata al suo amore. Ecco cosa è successo.

Michelle torna da lui, inaspettato

Di certo, ciò che non è semplice per chiunque è dimenticare come se niente fosse un rapporto andato avanti per anni. Certe cose non si possono dimenticare e così mentre l’ex marito Trussardi è stato in giro per località di mare, Michelle è tornata al suo primo amore, nella sua città.

Si tratta proprio della città di Bergamo, la città dove Michelle ha vissuto insieme a Tomaso Trussardi, ma non era sola, dove appunto viveva la sua vita insieme a Trussardi. Insieme a lei però vi era una persona a lei molto cara. Nulla di strano in realtà se consideriamo che è stata proprio Michelle a pubblicare il suo passaggio a Bergamo e, anche se la sua storia con Angiolini sembra chiamarsi proprio amore, in molti hanno pensato che questo ritorno a Bergamo possa essere stato un amarcord.