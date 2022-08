Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, parla Aurora ecco il vero motivo della separazione

Svelato il vero motivo della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Aurora Ramazzotti racconta tutto dell’addio tra i due: ogni sera accadeva qualcosa, un vero problema.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati insieme per 10 anni e hanno avuto due figlie, Sole e Celeste. Si trattava di un’altra coppia d’oro di quelle che facevano ben sperare nell’amore che dura ma anche loro sono scoppiati, pochi mesi prima di un altro clamoroso scoppio, quello della coppia Totti – Blasi. Sembra che da tempo fosse in corso una crisi tra Michelle e Tomaso e tutto il dolore e i segreti che si celavano dietro il loro rapporto oggi sono venuti a galla. Ecco cosa è successo.

A raccontare ogni cosa sarebbe stata la primogenita di Michelle, Aurora Ramazzotti, nata dall’amore con Eros Ramazzotti la cui storia fu altrettanto bella e fece sognare tutti. Aurora è spesso al centro dell’attenzione mediatica per diversi motivi, l’ultima polemica intorno a lei è nata dalle sue dichiarazioni sul sesso e sul modo di “non” saper fare sesso degli uomini, per cui ha ricevuto una potente shitstorm che però ha saputo affrontare con grande ironia.

Proprio Aurora Ramazzotti ha recentemente detto qualcosa in più sulla madre e sul suo ex marito Tomaso Trussardi. Aurora ha spiegato le motivazioni per cui il rapporto tra Michelle e Tomaso è finito. Ecco cosa sappiamo.

Perché Michelle e Tomaso si sono lasciati? La parola a Aurora

Mentre Tomaso Trussardi si concentra sulla sua azienda di moda e si occupa amorevolmente delle figlie e sembra che nella sua vita sentimentale non ci siano altro che loro e il suo amato levriero, la conduttrice svizzera ha ripreso una vita sentimentale accanto a Giovanni Angiolini e la storia sembra anche procedere a gonfie vele, pensate che sono già arrivati alle presentazioni dei rispettivi parenti. Si parlerà del matrimonio numero 3 per Michelle?

Ma nel frattempo chi ha visto in diretta lo sgretolarsi della coppia Trussardi – Hunziker è stata proprio Aurora che è stata presente fin dall’inizio facendo da testimone di gioie e dolori di questo rapporto. Anche lei è rimasta colpita dalla fine di questo amore.

Aurora è stata ospite del programma Belve e proprio in quella occasione ha raccontato alcune cose sul rapporto della madre con Trussardi che ancora non si sapevano, un vero scoop.

Innanzitutto, al netto della sofferenza che entrambe hanno provato per la fine di questa storia d’amore la giovane Ramazzotti ha dichiarato che alla base della separazione ci sono state delle buone ragioni. Ovviamente ha specificato che i rapporti fra le parti sono rimasti pacifici e naturalmente lei a sua volta ha un buon rapporto con Tomaso, anche se lui ha dichiarato che il rapporto con la ragazza è affievolito con il passare del tempo.

Alla base della fine di questa storia d’amore ci sarebbero state tante liti e molte discussioni notturne che sono sfociate nella fine ufficiale del rapporto, dichiarata con un comunicato congiunto uscito il 18 gennaio 2022.

La verità è che i due sono sempre stati molti diversi e queste divergenze di carattere li hanno portati alla separazione anche se per certi versi possiamo dire che sono stati una coppia highlander dal momento che la relazione è durata ben dieci anni. Una vita, per gli standard delle celebrità.

Malgrado le discussioni notturne però l’ex coppia ha mantenuto rapporti civili e i due crescono le loro figlie insieme, Sole e Celeste sono due bambine felici e accudite, molto amate anche dalla sorellastra Aurora.