Damiano dei Maneskin lascia il gruppo? Un messaggio di addio lascia tutti senza parole

Damiano David, cantante dei Maneskin, lancia un messaggio che lascia pensare scatenando dubbi su un possibile attrito e ritiro del leader del gruppo. Vediamo di cosa si tratta.

Tutti i grandi gruppi conoscono momenti di crisi, di abbandoni, di ritorni e nuove aggiunte; gli sviluppi possono essere molteplici e sorprendere i fan. Questo può essere il caso dei Maneskin e di Damiano, contrariato e pronto (forse) ad una scelta che mai vorremo sentire.

Una carriera straordinaria

I Maneskin, gruppo rock famosissimo ormai a livello internazionale, è formato da Damiano David (frontman e voce), Victoria De Angelis (bassista), Thomas Raggi (chitarrista) ed Ethan Torchio (batterista).

Gli esordi tra le vie di Roma, sin dalla loro unione nel 2016, sono il preludio ad una carriera sempre più in salita. La loro partecipazione a X Factor nel 2017 classificandosi secondi, il singolo “Chosen” con la Sony Music, l’album “Il ballo della vita” con la celebre “Torna a casa” li consacrano a band rivelazione.

Ma è la loro vittoria al Festival di Sanremo nel 2021 con “Zitti e buoni” a sancire l’aurea di successo dei Maneskin. Questo li conduce all’’Eurovision Song Contest di Rotterdam, nello stesso anno, dove arrivano primi sorprendendo tutti ancora una volta.

Da lì in poi, l’attività musicale del gruppo si fa fitta e intensa: calcano palchi mondiali, aprono il concerto dei Rolling Stone, entrano nelle classifiche internazionali. Tra gli ultimi, partecipano al Coachella Valley Music and Arts Festival dove sostengono la pace in Ucraina con messaggi e appelli significativi contro la guerra.

Un successo destinato a proseguire e a conoscere sviluppi importanti. Nelle ultime ore però qualcosa sembra stia per cambiare.

L’addio di Damiano ai Maneskin?

Il successo travolge e spesso sono le azioni, i messaggi a incrinare il rapporto e la collaborazione. È notizia di qualche settimana fa dell’adozione di Damiano e della fidanzata Giorgia Soleri di un gatto bianco, maltrattato e cieco da un occhio, chiamato “Zyggy”, in onore a Bowie.

Un’azione bellissima, di solidarietà e vicinanza che la coppia ha deciso di portare avanti e di condividere, sperando di incentivare gesti simili al loro pubblico ma non solo.

L’aspetto critico però giunge da un commento posto sotto al link del di un articolo che descriveva questa loro nobile iniziativa: “Damiano dei Maneskin adotta un gatto maltrattato. Si chiama “Zyggy”, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco e cieco da un occhio adottato da Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata”.

Questa la risposta comparsa che ha lasciato tutti senza parole:” Damiano David. Grz.”.

Damiano si è sentito offeso, irritato di essere stato unito al gruppo? I fan si sono spaventati e le voci hanno iniziato a circolare. Scopriremo con il tempo se si verificherà qualche scelta definitiva per questo gruppo che sta conoscendo un successo travolgente.