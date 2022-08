Vite al Limite: Cillas Givens e Tiffany Barker hanno perso 300 kg. Cambiamenti sconvolgenti

Cillas Givens e Tiffany Barker, tra i protagonisti di Vite al limite, sono irriconoscibili. Progressi o ricadute inesorabili? Ecco come sono oggi.

Tra i partecipanti del programma Vite al limite, nelle scorse puntate al cospetto del famoso dottor Nowzaradan, si sono presentati due giovani che sicuramente hanno commosso i telespettatori, lasciando il segno.

Le loro storie di sacrifici, sofferenze e voglia di riscatto sono la testimonianza della loro volontà di cambiamento, obiettivo ultimo e forse più importante di tutto il programma. Cillas Givens e Tiffany Barker si sono trasformati e il merito va dato alla spinta propositiva e impegnativa del percorso portato avanti e all’impegno personale. Ed è proprio questo che segna la definitiva ripresa e la “vittoria” su una condizione di sofferenza e grande disagio.

Cillas Givens prima e dopo: una differenza notevole

Cillas Givens ha partecipato alla settima edizione di Vite al limite, presentandosi in una situazione davvero drammatica.

30 anni, 300 chili e una forte ossessione per il cibo. Il ragazzo ha descritto le gravi problematiche emotive dovute alla solitudine, all’isolamento e alle profonde lacune affettive sofferte durante l’infanzia. Tutto questo l’ha condotto ad un rapporto sbagliato e malato con l’alimentazione. Bisognoso dell’ossigeno per difficoltà respiratorie, Cillas Givens era sostenuto dalla compagna Jessica e dai suoi tre figli.

Nel programma questo giovane, che sembrava crollare sull’orlo dell’abbandono del programma, grazie alle indicazioni del dottor Nowzaradan, è riuscito a perdere 176 chili.

E oggi? Il giovane abita a Jacksonville (Carolina del Nord), con tutta la famiglia e prosegue nel suo percorso di vita regolare ed equilibrato, favorendo questo approccio anche presso altre persone in difficoltà.

Tiffany Barker: quando la forza prevale sulla sofferenza

Accanto alla narrazione della vita di Cillas Givens, nella stessa puntata ha trovato spazio anche la vicenda di Tiffany Barker. Una storia fatta di dolore, abusi verbali da parte del padre, ferite interiori profonde che hanno condotto questa giovane donna ad esagerare con il cibo. Un’azione devastante per riuscire a trovare conforto e consolazione alla terribile depressione in cui era caduta.

In Vite al limite, Tiffany Barker presentava un peso di 305 chili. Con impegno, costanza e grande forza è riuscita nel suo intento arrivando a calare visibilmente, fino a 188 chili.

Ma com’è oggi la sua vita? Tiffany Barker è andata incontro ad un cambio radicale che nessuno si aspettava.

Attiva sui social come Facebook e Tik Tok, la ragazza posta spesso novità e gli incoraggianti proseguimenti del suo percorso. Oggi vive a Washington senza Aaron, il suo ex ragazzo, da cui si è separata.

Ma non solo, con la sua rubrica “Life as a Leasing Agent” su Tik Tok, la ragazza si dimostra contenta e soddisfatta del suo nuovo cambiamento, influenzando positivamente coloro che la seguono e apprezzano il grande passo in avanti compiuto e i miglioramenti conquistati.