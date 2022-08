Crolla una parte del palco di Elisa, situazione gravissima ci sono dei feriti. La dinamica

Una situazione davvero drammatica e pericolosissima, per l’ennesima volta un crollo di una parte di un palco mette a rischio la vita di alcune persone.

Ormai siamo nel pieno dell’estate e con essa sono ripartiti i concerti dei grandi artisti che durante il periodo estivo si spostano per tutta la Penisola per i grandi eventi che tengono incollato il pubblico e lo fanno divertire.

Inoltre questo è un anno speciale per la musica, dopo due anni di stop forzato degli eventi musicali, finalmente si torna a cantare e ballare, una gioia non soltanto per il pubblico che non vedeva l’ora di poter rivivere delle serate estive ascoltando buona musica, ma anche per i tantissimi artisti che per questi lunghissimi due anni non hanno potuto lavorare e portare avanti la loro passione.

Tra questo ovviamente anche una delle artiste più apprezzate d’Italia, Elisa, la sua voce è incredibile, le sue canzoni riescono sempre a diventare dei successi clamorosi e questo ovviamente fa in modo che a ogni sua data ci siano una vera fiumana.

I suoi show sono sempre apprezzati, perché diventano eventi a tutto tondo dove la grande cantante canta, balla e intrattiene il pubblico in visibilio, però proprio poco tempo fa qualche cosa è andato storto ed è stata vittima di un pericolosissimo incidente proprio sul palco.

Concerto sospeso per il crollo, ci sono feriti

Un evento davvero pericoloso è capitato proprio a Elisa quando si trovava a Bassano del Grappa per un concerto del suo tour presso il parco dei ragazzi del 99, durante i preparativi per ma lessa a punto del palco qualcosa è andato storto e una parte della copertura del palco è letteralmente caduta.

Una situazione pericolosissima, in quel momento c’erano diversi operai che stavano lavorando alla preparazione dell’evento quando la parte della copertura è precipitata ferendo due operai.

Il crollo sul palco del concerto di Elisa

Una situazione che poteva andare molto peggio e trasformarsi in dramma, fortunatamente i due operai non hanno subito delle ferite particolarmente gravi, ma questo non toglie che la paura e la situazione di pericolo era ai massimi livelli.

Inoltre, come leggiamo su gossipetv, pare proprio che gli organizzatori del concerto abbiano cercato di scaricare completamente la responsabilità dell’accaduto attribuendo la colpa alla produzione del festival dove la famosa cantante doveva esibirsi.

Il presidente di Friends & Partner, Ferdinando Salzano ha rilasciato una precisa dichiarazione, “Non è di competenza nostra ma della produzione del festival che organizza l’evento”.

Quello che è certo, oltre a capire di chi sia la colpa, che sarà compito degli addetti ai lavori, infatti sono stati fatti subito i primi rilievi per chiarire la situazione, è che per l’ennesima volta si è rischiato il dramma per un incidente sul lavoro, ma non solo, proprio durante i concerti non è la prima volta che capita un evento del genere, anche nel 2012 successe una cosa analoga a Laura Pausini, in quella drammatica occasione morì un operaio a causa del crollo di una parete della struttura.

Pare che le dinamiche dell’incidente del palco di Elisa riportino il crollo al 27 giugno alle ore 13 circa, l’intervento immediato dei vigili del fuoco ha fatto in modo che la zona fosse messa in sicurezza immediatamente per evitare ulteriori situazioni dannose.