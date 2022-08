I piccoli reali piangono: “Mamma non lasciarci”, l’annuncio difficile a Windsor

Un triste annuncio arriva direttamente dalla famiglia reale. Qualcuno di importante sta per lasciare il Palazzo. Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo sotto gli occhi della Regina.

La famiglia reale inglese continua a riempire le pagine gossip di tutte le riviste internazionali. Ogni evento, divorzio o discussione viene riportato dalla stampa scandalistica con nuove interessanti curiosità che alimentano ancora di più il mito dei Windsor. Con l’abbandono dei doveri reali da parte di Henry e Meghan questa attenzione morbosa sulle questioni dei principi inglesi è aumentata a dismisura.

Non sorprende come adesso si riportino notizie riguardanti il difficile abbandono da parte di una delle reali più amate nel Regno Unito. Per quanto tutta la famiglia abbia sempre provato a tenere il più stretto riserbo sugli affari privati, l’occhio attento dei fotografi così come le dettagliate speculazioni dei giornalisti hanno fatto sì che dei Windsor il popolo sapesse proprio tutto.

Dalla triste storia di Diana, ai tradimenti di Carlo e a quelli di Filippo, marito compianto della Regina, i Reali si sono sempre resi protagonisti di tantissime supposizioni, diventando quasi più famosi delle celebrities di Hollyood. C’è, in questo momento, una situazione spiacevole che riguarda i Windsor, ma si tratta di uno di quei casi in cui purtroppo non vi è soluzione. I doveri reali vengono prima di tutto, spesso anche prima della famiglia.

La loro immagine pubblica è ben diversa rispetto a quella privata dato che la Regina è estremamente attenta nel non far trapelare più di quello che lei vorrebbe. Eppure, capita molte volte il contrario e che il mondo venga a conoscenza di dettagli davvero intimi. Cosa sta succedendo a Buckingham Palace?

Gli impegni dei Reali, proprio lei abbandona

Seppur si pensi che la famiglia reali viva una vita agiata e ricca di comfort, spesso non si tiene conto di quanto ogni membro debba adempiere a dei compiti che li allontanano dai loro legami più profondi.

È quello che è successo alla Regina nel corso dei suoi settant’anni di regno quando lasciava i suoi figli alle cure di tate specializzate ed è quello che accade anche alla principessa più amata di tutte: Kate Middleton.

La futura regina dovrà andare via da Palazzo per svolgere tutti i doveri che il suo ruolo comporta allontanandosi dai suoi figli. Figli che paiono essere distrutti dall’abbandono della madre, soprattutto il piccolo Louis che ancora non comprende il peso della sua famiglia nel mondo.

L’attuale Regina, nonostante la sua tenacia e voglia di stare vicino ai suoi sudditi, sta diventando sempre più grande per questo ha bisogno che negli impegni reali la sostituisca qualcuno.

E dopo William è la volta di Kate che si è già informata su come istruire i suoi bimbi quest’anno. D’altronde la Middleton è ben temprata a questo tipo di vita. È da poco tornata da un viaggio a Copenaghen per via del Giubileo di Platino della regina, celebrato, in pompa magna, questo giugno.

George, Charlotte e Louis aspetteranno la loro mamma a casa si tristi per la sua partenza ma fieri del suo impegno per il paese.