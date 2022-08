Royal Family, novità in arrivo: cicogna a Buckingham Palace! Sono tutti pazzi di gioia

Grande gioia per la famiglia reale più famosa e amata del mondo. A Palazzo arriva la notizia più attesa di tutte e la regina si riempie di felicità! Per i reali inglesi sarà una femmina?

Nel Regno Unito non si parla d’altro: è un arrivo un nuovo bebé per una delle famiglie reali inglesi più amate e apprezzate dai suoi sudditi e non solo. Anche la Regina pare essere incredibilmente emozionata seppur non sia nuova ad accogliere nipoti. A Palazzo si vocifera che questa sia la volta di una femminuccia.

Un bellissima principessa sta per allietare con la sua dolce presenza la famiglia reale e i loro collaboratori? O si tratterà ancora di un bel maschietto?

Che sia femminuccia o maschio, poco importa. La notizia dell’arrivo di un nuovo pargolo porterebbe tantissima felicità. Soprattutto per la nonna, la Regina d’Inghilterra, arrivata a ben settant’anni di regno.

Cifra, questa, incredibile e che la rende la sovrana più longeva al mondo. Poco tempo fa ha celebrato l’evento con la sua famiglia e i suoi sudditi in quello che viene definito il Giubileo di Platino. Giunta all’età di 96 anni la Regina, nonostante i problemi di salute dell’ultimo anno, non ha rinunciato a partecipare ai suoi festeggiamenti insieme agli altri Reali per mostrare vicinanza al suo popolo.

L’annuncio dell’arrivo di un nuovo bambino porta con sé gioia e speranza soprattutto dopo gli scandali e i problemi che hanno riguardato negli ultimi tempi la famosa Royal Family. A partire dall’addio ai doveri di corte di Harry e Meghan che hanno optato per una vita più tranquilla in America con i loro figli Archi e Lilibeth Diana. A detta loro vogliono tenere lontana la prole dai gossip e dalle fake news che ruotano attorno ai loro parenti.

Quarto royal baby in arrivo per i reali inglesi?

La futura regina Kate Middleton potrebbe essere in attesa del quarto figlio dopo George, Charlotte e Louis. Di certo lei e suo marito William non hanno mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa. Che questo sia davvero il momento giusto per allargare la famiglia? Tutto sembra dire di sì con grande felicità di Carlo, Camilla e ovviamente di Elisabetta.

È ciò che circola a Buckingham Palace secondo un settimanale tedesco che si spinge oltre: il nuovo royal baby sarà una femminuccia. Seppur la lieta novella venga accolta con entusiasmo da tutti, William sembrerebbe un po’ preoccupato per la salute di sua moglie. Di fatti, durante tutte e tre le gravidanze Kate Middleton ha avuto non pochi problemi a causa delle forti nausee mattutine che la hanno costretta a letto.

A 40 anni da poco compiuti William si sente pronto ad un altro figlio speranzoso che possa trattarsi di una bellissima piccolina. Kate, di cui fotografano spesso un pancino sospetto, d’altro canto sarebbe eccitata del baby numero 4 sia per dare un’altra sorellina o un altro fratellino ai suoi tre simpaticissimi figli sia per dare una bellissima notizia alla Regina Elisabetta, pronta ad adempiere al suo ruolo nonostante i 96 anni suonati.