Noemi Bocchi è davvero incinta. Parla Alfonso Signorini e dice tutta la verità sulla presunta gravidanza

Nuove notizie sul gossip dell’estate 2022 e sul triangolo che infiamma le spiagge italiane.

Uno degli ultimi scottanti rumors che riguarda il caso Blasi – Totti, riguardava la nuova fiamma del Pupone e una presunta gravidanza di Noemi Bocchi. Il padre sarebbe appunto Franscesco Totti e se così fosse i due, come si è detto più volte avrebbero avuto un affair mesi prima dell’effettiva rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

I giornali per giorni si sono palleggiati questa notizia in parallelo ai presunti nuovi flirt di Ilary Blasi in giro tra la Tanzania e Sabaudia con i figli per distaccarsi dal gossip sfrenato di questi giorni anche se pure su di lei se ne sono dette davvero tante. Ma la gravidanza di Noemi Bocchi e quindi la presunta nuova paternità di Totti è reale, oppure si tratta dell’ennesima bufala?

È proprio Alfonso Signorini, reduce dal successo del Grande Fratello Vip, ora in pausa dopo i sei mesi in onda, a smentire quanto riportato dai diversi giornali e portali web che attribuivano una nuova paternità al Pupone. Alfonso Signorini ha pubblicato sul suo settimanale Chi una foto che non lascia dubbi e che vede Noemi al mare con la pancia super piatta. Niente pancino sospetto quindi e la didascalia della foto precisa:

“Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto. È bastato che entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala. Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilary, Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso”.

Francesco Totti quindi non sarà padre per la quarta volta e tutte le notizie che hanno gonfiato questa falsa informazione sono sfumate insieme al presunto pancino gravido di Noemi.

Al momento Noemi si trova in vacanza a San Felice Circeo con sua figlia, la bambina che, si dice, la piccola Chanel avrebbe conosciuto in un incontro segreto tra Francesco Totti e la stessa Noemi. La cosa sarebbe arrivata all’orecchio di Ilary dalle ingenue parole della stessa Chanel.

Francesco Totti nel frattempo si trova a Sabaudia con gli amici e quindi lui e Noemi Bocchi non sarebbero insieme. Anche qui è partito il gossip spietato che vorrebbe già una crisi nella neo coppia Totti – Bocchi.

Ilary Blasi dal canto suo continua i suoi giri estivi e in questi giorni si trova a Cortina a fare trekking e proprio a Cortina ha incontrato Alfonso Signorini. Il Ferragosto invece lo ha passato in famiglia, a Frontone nelle Marche il posto del cuore dove ha passato l’infanzia.