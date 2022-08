Ilary Blasi, spunta il vero motivo della separazione e non c’entra niente Noemi Bocchi

Da una precisa ricostruzione della vicenda, sembra che non sia stata la scappatella clandestina tra Francesco Totti e Noemi Bocchi a scatenare il putiferio, ma molto prima una relazione di Ilary con un personaggio molto conosciuto.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto alzare un vero polverone mediatico, tra scoop, speculazioni e amici della coppia che hanno deciso di rilasciare dichiarazioni in merito facendo conoscere dettagli molto personali di quello che, apparentemente, avrebbe fatto scoppiare una delle coppie che fino all’inizio di luglio era tra le più longeve del mondo dello spettacolo italiano.

Così attraverso proprio Il Corriere della Sera veniamo a scoprire che a far scattare la scintilla che ha acceso, o meglio si potrebbe dire letteralmente infuocato, la separazione lampo tra il pupone e la famosa conduttrice, sarebbe ben lontano da quello di cui si è parlato fin ora, ovvero le famose foto di Francesco sotto casa della Bocchi pubblicate dal settimanale Chi, che avrebbero fatto andare su tutte le furie Ilary.

Ma al contrario sembra che la questione sia ben diversa, così leggiamo che ancora prima dell’arrivo di Noemi nella vita del calciatore della Roma, ci sia stato un uomo in quella di Ilary, un’amicizia molto particolare con un personal trainer di Milano, considerando che Ilary si sposta spesso nella città meneghina per questioni lavorative.

Ilary Blasi e il misterioso Personal Trainer

Dall’indiscrezione che viene allo scoperto salta alla luce una narrazione completamente diversa della storia che ormai conosciamo fin troppo bene, appare invece, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, che Francesco abbia beccato dei messaggi particolarmente compromettenti che Ilary e il misterioso personal traine si sarebbero cambiati e che questo sia stato l’inizio della fine per la coppia Blasi Totti.

Ma chi è il personal trainer dei messaggi bollenti con Ilary?

Ilary Blasi pare abbia conosciuto l’uomo misterioso molto tempo prima di quanto si possa immaginare, quasi un anno e mezzo fa e che lui corrisponda al nome di Cristiano Iovino, si tratta dunque dell’ex di Zoe Cristofori e Giulia De Lellis ad aver scatenato l’inizio della rottura tra i due.

Nella ricostruzione accurata de Il Corriere della Sera sembrerebbe che Francesco abbia trovato i messaggi compromettenti scambiati tra Ilary e Iovino e abbia messo insieme i pezzi di un puzzle che alla fine ha mandato in frantumi la relazione, così si legge, “I messaggi reciproci trovati sul telefonino di lei sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente…”.

Inoltre, tornando indietro con la memoria è facile ricordarsi che anche il settimanale Chi aveva, inizialmente, fatto riferimento ad alcuni messaggi che non lasciavano dubbi su un possibile tradimento della conduttrice verso l’ex calciatore, infatti poi sempre Il Corriere prosegue, “Questo sarebbe il vero snodo cruciale, lo ‘spartiacque’ ci assicurano, nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano prende coscienza, capisce tante cose…”.

Gli incontri tra Ilary e Iovino

Quello che sembra trapelare dalla vicenda è che la conduttrice e il personale trainer abbiano instaurato questo rapporto durante i mesi in cui lei si trovava a Milano per lavoro, durante la condizione dell’Isola dei Famosi.

Tanto che proprio per impegni lavorativi Ilary si intratteneva a Milano anche per quindici giorni consecutivi ogni mese. Quindi, secondo la ricostruzione del quotidiano sarebbe stata la relazione di Ilary la vera goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso nella storia tra Totti e la Blasi, quando ancora nella mente dell’ex calciatore non c’era ancora Noemi Bocchi, ma si sarebbero conosciuto solo qualche settimana dopo.