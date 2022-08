Piero Angela, chi erediterà l’immensa eredità del grande divulgatore scientifico

Una lunga età per una lunga carriera, in una recente intervista Angela si era ironicamente paragonato alla longevità della Regina Elisabetta e ricordava i suoi settant’anni di carriera in Rai. Una carriera e una vita accompagnate anche da una famiglia invidiabile, una moglie e due figli, uno di questi Alberto Angela che tutti noi conosciamo bene perché ha seguito le orme del padre. Ma chi era sua moglie, Margherita Pastore? Ecco tutto quello che sappiamo.

Piero Angela ha portato la cultura in Tv e con lui si è cominciato a parlare di divulgazione scientifica. Tanti bambini che hanno iniziato ad occuparsi di scienza e di storia, devono questa passione a lui, Piero Angela, e al suo Quark, una delle trasmissioni culturali più longeve e arricchenti di mamma Rai.

Con Piero Angela se ne va un pezzo di storia della Rai, ma chi è stato Piero Angela e soprattutto, chi era la moglie, Margherita Pastore?

Piero e Margherita, un amore lungo una vita

Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928, il nome di suo padre è tra i Giusti delle nazioni per aver salvato alcuni ebrei dai nazifascisti. L’approdo in Rai per Angela fu nel 1952 anche prima della nascita della televisione.

Nel 1981 Piero Angela ideò e condusse la rubrica scientifica Quark, inizialmente dovevano essere solo 16 puntate ma il successo del programma fu tale per cui la Rai decise di produrre una seconda stagione. Da quel momento Quark non si è più fermata e la trasmissione con le sue declinazioni vive ancora oggi come uno dei fiori all’occhiello di Rai 1.

Da quella prima puntata del 1981 tantissimi sono stati i giovani che si sono appassionati alla scienza grazie a Piero Angela e alla sua capacità di rendere semplici questioni complesse della Scienza così da renderle comprensibili al grande pubblico.

Accanto a Piero Angela, in tutti questi anni c’è stata Margherita Pastore sua moglie da 65 anni, oggi la donna ha 87 anni. La coppia, come abbiamo detto, ha avuto due figli Alberto Angela paleontologo e presentatore Tv di programmi di divulgazione di altrettanto successo e Christine. La loro storia d’amore li ha tenuti insieme per oltre sessant’anni di matrimonio, una storia d’amore solida e duratura che si faceva beffe di tutte le storie tra personaggi famosi di cui leggiamo oggi e che durano un battito di ciglia.

Margherita Pastore e Piero Angela si sono conosciuti nel 1952 quando lei aveva 18 anni e faceva la ballerina, lui aveva 24 anni e faceva già il giornalista, ma era anche una promessa del jazz, anche se come sappiamo questa resterà per lui solo una passione. L’incontro si è verificato a una festa di amici in comune, il resto come si suol dire, è storia e la coppia non si è più separata in sessant’anni di vita insieme.