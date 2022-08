Blasi – Totti, Noemi non c’entra: la rottura è colpa di un altro, ha nascosto tutto, ecco chi è stato

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è finito per colpa di Noemi, ma a causa di un’altra persona. Ecco chi è.

Il triangolo amoroso diventa un quadrato? L’ultimo gossip sulla fine del matrimonio da Totti e Blasi riguarda una quarta persona che sarebbe, a giudicare dalle indiscrezioni, la vera causa della rottura della coppia. Il “mistero” continua così a infittirsi, mentre si cercano nuovi capri espiatori per dare un senso alla fine della storia tra la showgirl e l’ex calciatore.

Sarebbe potuta rimanere una normale separazione, e invece no: ogni giorno spuntano nuovi nomi e vecchi rancori che si aggiungono a quelli esistenti e non fanno che peggiorare una situazione già abbastanza difficile. Noemi Bocchi, suo malgrado, è stata risucchiata fin dal primo giorno in questo ciclone di notizie, diventando la terza protagonista dello scandalo.

Adesso, dopo tutto il parlare e il puntare il dito, sembra che la nuova fiamma di Totti non abbia avuto un ruolo così importante nella rottura, ma la colpa sia di un quarto indiziato, una persona molto vicina a Ilary Blasi che avrebbe tradito la sua fiducia.

L’amore ormai finito tra Totti e Blasi è cominciato quando i due erano molto giovani: l’ex calciatore si innamorò a prima vista della valletta e giurò che l’avrebbe sposata. Grazie a Silvia, la sorella di Ilary, e un amico in comune, Totti è riuscito a conoscerla e a uscire con lei, anche se la bella showgirl era già fidanzata.

Ma la passione fu più forte di tutto il resto e, dopo un lungo corteggiamento, Totti riuscì a conquistare il cuore di Ilary, dedicandole un gol e mostrandole la maglia con scritto 6 Unica!. Viste le premesse da love story da sogno, nessuno si sarebbe mai immaginato di veder naufragare il matrimonio tra i due.

Rottura Blasi – Totti, il tradimento dell’amico

Chi è il vero traditore nella storia? Sì perché, stando agli ultimi aggiornamenti, ci sarebbe un pesante tradimento dietro la rottura. La colpa però non sarebbe né di Blasi né di Totti, ma di un amico della showgirl che ha tradito la sua fiducia.

Parliamo di Emanuele, un amico stretto della showgirl: i due si conoscono dall’adolescenza. Proprio lui è stato beccato in acqua con Noemi Bocchi, a divertirsi come due vecchi amici, mentre sapeva della storia con Francesco Totti. E non è tutto: l’uomo avrebbe negato a Ilary che tra l’ex marito e Noemi ci fosse una relazione, pur sapendo invece che i due si stavano già frequentando.

Insomma, l’amico di Ilary ha deciso di coprire l’ex calciatore invece di stare dalla parte della showgirl. Forse lo ha fatto per cercare di preservare gli equilibri e non causare dolore a Ilary, ma lei non l’ha presa bene.