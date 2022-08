‘Potremmo ritornare’, Gigi D’Alessio confessa l’amore per Anna “vorrei invecchiare con lei”, proprio come la canzone [VIDEO]

Gigi D’Alessio ha rilasciato una vera e propria dichiarazione d’amore per Anna Tatangelo che ha profondamente commosso i fan.

Una delle storie d’amore che più ha appassionato il pubblico è stata quella tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, i due si conoscono e si innamorano subito nel 2006 quando lei è ancora giovanissima ma tra i due scatta la scintilla, la loro è una grande passione e una storia molto chiacchierata.

Quando decidono di rivelare di stare insieme lui ha 39 anni mentre Anna ne ha solamente 19, questo fa molto parlare, ma nonostante tutto il loro rapporto prosegue come una meravigliosa favola per quasi quindici anni quando poi nel 2020 la coppia ufficializza che tra loro è definitivamente finita, un rapporto in cui qualcosa si era rotto ormai da tempo, si è iniziato a parlare di crisi già nel 2017.

A oggi i due hanno preso strade diverse, ma i fan della coppia sono ancora speranzosi che un girono possano tornare insieme e visto tutto il putiferio di questo ultimo periodo nulla è impossibile, nonostante Gigi abbia una relazione stabile con Denise Esposito, dalla quale da poco ha avuto un figlio.

L’amore tra Gigi e Anna sembra più forte di ogni cosa

Nonostante tutto sembra proprio che il legame che unisce Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo vada oltre ogni cosa, infatti proprio pochissimi anni prima della rottura con la cantante, l’artista neomelodico aveva rilasciato delle dichiarazioni molto forti e particolarmente importanti su quella che era ancora la sua compagna di vita, chi aveva ascoltato quelle parole aveva subito capito che la loro era una storia d’amore destinata a non morire mai.

Così Gigi, durante una lunga e profonda chiacchierata con Silvia Toffanin durante un’ospitata a Verissimo aveva fatto delle confessioni particolarmente commoventi su Anna Tatangelo.

Dobbiamo tornare indietro nel tempo al 2015, Gigi decide di parlare con la Toffanin del rapporto molto forte che lo lega a Anna e nel farlo decide di scegliere delle parole ben precise, “Esiste il colpo di fulmine che dura tre mesi, e poi quello che dura per sempre. Nel mio caso, con Anna è stato un vero e proprio temporale”.

Una dichiarazione d’amore immensa, che ha fatto letteralmente commuovere il pubblico e tutti i grandi sostenitori della coppia, ma non solo, quando Silvia gli chiede, “vorresti invecchiare con lei?”, il famoso cantante non ha dubbi sulla risposta che arriva pronta, “Sì, se Dio vuole vorrei invecchiare con lei”.

A oggi sembrano davvero lontane queste parole, ma nel cuore di chi li ha sempre sostenuti esiste ancora quella speranza di rivederli tornare insieme, proprio perché un amore così è difficile da eguagliare.