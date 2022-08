Totti e Noemi Bocchi, c’è un accordo tra i due: ecco che cosa hanno deciso, situazione incredibile

Tra Totti e Noemi Bocchi c’è un accordo ben preciso che definisce la loro relazione. Ecco che cosa comporta

Sempre più gossip, sempre più segreti: la separazione tra Totti e Ilary e l’arrivo di Noemi Bocchi a sconvolgere la vita dell’ex capitano della Roma. Ormai non ci sono più dubbi sulla nuova fiamma del capitano, e la relazione sembra essere una cosa seria, al contrario di ciò che si mormorava mesi fa, ovvero che fosse una “scappatella” passeggera.

Noemi Bocchi è arrivata a Roma per trascorrere le vacanze con Francesco Totti. Non è chiaro se l’ex calciatore abbia già presentato la sua nuova ragazza ai figli, ma quel che è certo è che i due passeranno le vacanze estive insieme. La donna è stata vista salire su uno yacht ormeggiato al largo, dove probabilmente si trova Totti, e ha affittato un appartamento in un residence per rimanere in zona.

Massimo rispetto per i figli dell’ex capitano, quindi. I due non se la sentono ancora di ufficializzare la cosa davanti agli altri, e sta proprio qui il fulcro dell’accordo tra la nuova coppia, per proteggere sia loro che le rispettive famiglie.

Nel frattempo Ilary sta trascorrendo le sue seconde vacanze sulle Dolomiti, con una compagnia molto speciale e preziosa. Dopo essere stata in Tanzania con i figli, la showgirl ha deciso di continuare la sua pausa da Roma e andarsene al fresco in montagna, per sfuggire al gossip. Come svelato da fonti vicine alla conduttrice, Ilary ha deciso di prendersi una pausa anche dalla televisione, di almeno un anno, fino al 2023.

I due stanno vivendo la rottura in maniera diversa. Ma come procede la separazione? Da quanto si sa, le pratiche sarebbero ancora ferme nelle fasi iniziali. Il periodo di ferie, poi, non aiuta.

Totti e Noemi Bocchi, ecco l’accordo

Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di “stipulare” un accordo per gestire al meglio la loro relazione. Una piccola clausola che servirebbe a loro per stare più tranquilli e per seguire la separazione senza intoppi.

I due avrebbero deciso di uscire allo scoperto solo dopo che le pratiche del divorzio si saranno concluse e Totti e Ilary potranno buttarsi questa vicenda alle spalle. Ufficializzare la loro relazione adesso butterebbe benzina sul fuoco in una situazione molto delicata.

L’accordo però non li proteggerà dal gossip e dalle numerose indiscrezioni che li colpiscono e continueranno a farlo. I due si sono già fatti scoprire ed è ormai troppo tardi per nascondere il misfatto.