Giorgio Tirabassi, il grave infarto e la corsa in ospedale. Le sue condizioni di salute

Il grande attore e regista Giorgio Tirabassi è stato colpito da un terribile infarto, immediato l’intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale. L’operazione d’urgenza alle coronarie. Eccole le sue condizioni di salute.

Una situazione davvero drammatica quella vissuta dall’attore e regista di grande successo Giorgio Tirabassi, la situazione si è messa davvero male per lui e le condizioni di salute pesantemente a rischio. Dopo il brutto avvenimento ecco come sta oggi.

Tutti noi conosciamo Giorgio Tirabassi, uno dei migliori attori del panorama cinematografico italiano, ma anche come registra si è costruito un nome importante. Giorgio nasce nella capitale e inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo al fianco di uno dei più grandi, entra nella compagnia di Gigi Proietti e ci resta per ben 10 anni dove si forma e costruisce le basi solide per una carriera stellare.

Dopo diverse apparizioni in importanti pellicole arriva la grande notorietà grazie alla partecipazione a diverse fiction amatissime dal pubblico, come Distretto di Polizia, Squadra mobile, I liceali che diventano veri punti di riferimento sul piccolo schermo e i suoi personaggi sempre più amati.

Nella carriera strepitosa di Giorgio, dove non mancano ad arrivare anche i riconoscimenti, come per esempio il David di Donatello vinto per il cortometraggio Non dire gatto, non tutto però è sempre stato facile, ha dovuto affrontare un momento davvero drammatico della sua vita, quando è stato colpito da un infarto.

Giorgio Tirabassi il dramma dell’infarto. Le sue condizioni di salute

Giorgio Tirabassi ha raccontato di un momento durante la sua carriera davvero devastante, proprio mentre si trovava impegnato nelle riprese di Il grande salto nel 2019, ha iniziato ad accusare i sintomi di un infarto, i soccorsi sono stati immediati e successivamente la corsa in ospedale di Avezzano.

In seguito è stato operato d’urgenza alle coronarie, una situazione davvero drammatica per il famoso attore che in un attimo ha visto davvero la situazione precipitare velocemente.

In seguito all’operazione Tirabassi è rimasto per alcuni giorni in ospedale in osservazione, tutto alla fine è andato per il meglio grazie soprattutto alla prontezza dei soccorsi che lo hanno preso in tempo salvandogli la vita.

Giorgio Tirabassi il dramma che gli ha cambiato la vita

Dopo questa drammatica situazione Giorgio Tirabassi ha deciso di cambiare vita, proprio lui ha confessato che in seguito all’infarto e alla terribile paura ha deciso di voler prendersi cura di se stesso, ha abbandonato definitivamente il fumo e predilige una vita meno sedentaria così sceglie di spostarsi a piedi ogni volta che può piuttosto di usare la macchina.

Questi cambiamenti hanno avuto un impatto importante sulla sua salute, lo stesso ha confermato di sentirsi decisamente meglio, di avere più energia.