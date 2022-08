Regina Elisabetta: la notizia è terribile, “Senza di lei non sarà lo stesso”. L’annuncio che nessuno voleva sentire

Arriva da Buckingham Palace l’annuncio che terrorizza i sudditi, la regina Elisabetta non ci sarà più, una notizia devastante che lascia poche speranze.

La notizia che arriva da Buckingham Palace ha lasciato tutti senza parole, i sudditi sono affranti. In quest’ultimo periodo dalla casa reale inglese arriva spesso notizie non proprio confortanti.

Non molto tempo fa, a inizio giugno, ci sono stati i festeggiamenti per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, un anniversario importantissimo perché ha segnato i suoi 70anni sul trono d’Inghilterra, un traguardo che incredibile che la vede seconda sola al Re Sole Luigi XIV che ha regnato per 72 anni.

Ma la notizia di queste ultime ore è vero colpo al cuore per i sudditi che non sanno più cosa pensare e la situazione si stringe sempre di più attorno alle condizioni di salute, ormai davvero precarie, della longeva monarca che adesso da 96 anni.

Negli anni siamo stati abituati a ricevere notizie non troppo confortanti dalla Royal Family, sono sempre al centro dell’interesse mediatico e non mancano gli scoop e le indiscrezioni.

Come quello di poco tempo fa che ha visto un profonda crisi matrimoniale tra la impensabile coppia William e Kate, ma una fonte vicina ai due ha confessato che proprio il principe abbia dei gusti molto particolari sotto le lenzuola e che questo non sia molto gradito dalla consorte, tanto da trovare soddisfazione ai suoi desideri con altre persone. Da quello che si dice è un segreto che tutti conoscono dell’ambito.

Ma tutto questo è nulla rispetto alle ultime notizie che sono arrivare da Londra, un annuncio davvero triste ha sconvolto il regno e i sudditi piangolo la amatissima regina Elisabetta, infatti sui social si legge, “Senza di lei non sarà lo stesso”.

Parole che fanno davvero gelare il sangue, soprattutto perché come sappiamo, negli ultimi mesi la regina ha avuto diversi problemi di salute, legati anche al fatto di aver contratto il Covid e questo le ha portato grossi problemi alla mobilità, che uniti all’età, per lei sono stati davvero ‘fatali’.

Gli importanti problemi di salute le hanno impedito di prendere parte a eventi pubblici a cui non era mai mancata in tutti gli anni del suo regno, così è successo che un evento importantissimo generalmente pubblico e aperto anche ai sudditi, che ogni anni sancisce l’inizio delle vacanze estive di sua maestà in Scozia, per quest’anno si terrà a porte chiuse, proprio perché per la regina è diventato davvero troppo riuscire a sopportare fisicamente tutta questa pressione.

Il suo corpo ormi indebolito dagli anni, come viene riportato, ormai si regge in piedi solo grazie a un fidato bastone e che senza questo pare non riesca a fare più nemmeno un passo.

In molti stanno aspettando con dolore la notizia di quando abdicherà, probabilmente potrebbe non mancare molto, infatti nell’ultimo periodo sono tanti gli impegni che ha passato al suo primogenito Carlo, discendente al trono.

Anche se non sarà per forza un lutto, il fatto che la regina Elisabetta non avrà più questa carica sarà un duro colpo per tutto il regno, ma forse per tutto il mondo che negli anni ha imparato ad amarla, un’assenza che si farà sentire, senza di lei nulla sarà mai più lo stesso.