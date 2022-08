Shitstorm Aurora Ramazzotti. Ha detto la sua sul sesso, “Gli uomini non lo sanno…” è polemica

Nelle ultime 24 ore Aurora Ramazzotti è diventata un trend su twitter per alcune dichiarazioni che ha fatto nei giorni scorsi sul sesso in generale e sul modo di farlo degli uomini. Una dichiarazione su tutte è stata quella che ha dato fuoco alle polveri scatenando la pioggia di polemiche sul web. Gli uomini non hanno idea di dove sia il clitoride e neppure sanno come fare per trovarlo.

Naturalmente il discorso è molto più ampio e non si riduce a queste sole due frasi, inoltre chi segue Aurora Ramazzotti sui social sa benissimo che una volta alla settimana l’influencer tiene una rubrica aperta a tutti dove si parla proprio di sesso e rapporti di coppia. Tutto è sempre giocato sull’ironia tipica di Aurora che di certo non si vende come esperta sessuologa o analista di coppia ma dice la sua liberamente come una qualsiasi ragazza della sua età, contemporanea, che ha avuto un minimo di esperienza di vita.

In ogni caso, anche se il panorama delle sue esperienze fosse esiguo e non è certo questo il punto, la giovane donna in questione è libera di dire la sua e discutere su questo o quell’altro argomento sui social. O forse no?

Evidentemente la forte onda patriarcale ancora viva nella nostra società vuole che se ti esponi così tanto in merito a un certo argomento. Il sesso, purtroppo, in Italia è ancora un tabu, qualcosa di pruriginoso di cui non si deve mai parlare e guai a sottolineare che il “maschio alfa” non è in grade di soddisfare le attese della donna. Noi donne ascoltiamo i bisogni del partner, chiunque sia, uomo o donna, senza distinzione e viviamo per la reciprocità del rapporto. Per l’uomo è lo stesso? A quanto pare no se è così suscettibile alle critiche.

Critiche che, per altro, toccano un argomento vecchio come il mondo, il piacere sessuale della donna, qualcosa di misterioso, la cui complessità è paragonabile all’enigma della sfinge. Libri su libri hanno rivendicato il diritto della donna a provare piacere e fior di femministe si sono espresse al riguardo. Ma se a parlare è una ragazza di oggi, seguita da milioni di ragazze come lei allora non sia mai, scattano commenti su twitter tipo quelli che vi riportiamo a seguire.

La tempesta di insulti per Aurora Ramazzotti



“Tu hai un problema serio. Che i genitori si sono separati quando tu eri ragazzina. E ti capisco, Aurora. Ma noi non c’entriamo niente. Quindi puoi piantarla di fare la cagac*** acida viziata, e smetterla di frantumarci i coglioni per ogni stronzata? Grazie”

Questo è il commento di un utente di sesso maschile di twitter che imputa a Aurora Ramazzotti di essere figlia di divorziati e per questo motivo avrebbe una qualche forma di frustrazione o rabbia repressa.

Purtroppo anche le donne hanno detto la loro opinione al riguardo:

“Ma cosa abbiamo fatto di male per doverci sorbire ogni giorno le inutili lamentele di una ragazza privilegiata, miracolata, irrelevant, gatto attaccato agli zebedei, antipatica e ingrata figlia di papà? Lo sanno dov’è. Sei tu che non sai dove sia la dignità”.

La frase di quest’ultimo commento “lo sanno dov’è…” si riferisce al clitoride che con un commento provocatorio Aurora Ramazzotti avrebbe detto essere sconosciuto alla più parte dei maschi eterosessuali. Da qui lo scatenarsi delle polemiche, purtroppo anche da parte di ragazze e donne come lei.

Va detto che nella sua rubrica settimanale, aperta nelle storie con il box delle domande spesso sono proprio i suoi followers a chiederle opinioni o consigli su certi argomenti se non è lei a lanciare il topic della discussione. I maggior parte dei followers di Aurora sono donne e quindi è praticamente scontato che il punto di vista sia prevalentemente femminile.

Di certo la discussione è stata improvvisata e così anche il commento, forse qualcuno potrebbe suggerirle di aprire dei veri e propri dibattiti in cui possano dire la loro anche gli uomini ma da qui ad apostrofarla in modo anche molto sgradevole ce ne passa. Che vi siano personaggi un po’ suscettibili sull’argomento? Sicuramente da questa situazione abbiamo imparato che il sesso è ancora un tabu, certi problemi esistono e ce li dobbiamo tenere.

La storia incriminata, per chi non l’avesse vista è stata registrata in treno e Aurora in modo ironico ha imitato un uomo x mentre cerca il clitoride mentre si muove nel punto sbagliato: “Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito…”, questa è la scritta che ha messo nel video e poi ha proseguito dicendo: “Ok, fa ridere, ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui, che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”.

Un altro commento, anche questo purtroppo twittato da una donna diceva così: “Il discorso pseudo-femminista di Aurora è molto violento. Perché umiliare così un intero genere? Gli uomini della mia vita hanno fatto di tutto per farmi ‘gioire’. Certo: se vai col primo che te vole scopà, ci sta che pensi più a lui che a te. Non è ignoranza, ma egoismo”.

Nelle storie delle ultime ore Aurora Ramazzotti con la solita ironia ha detto di aver scoperto di essere diventata un trend di Twitter ma di non voler aprire nessun tweet per non rovinarsi la giornata o addirittura la settimana.