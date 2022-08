Riconoscete questo ragazzo? Da neonato era famosissimo e entrava nelle case di tutti

Il volto che vi mostriamo in questa foto in un primo momento potrebbe non dirvi nulla ma lo conoscete tutti. Da bambino era famoso perché ve lo potevate trovare a casa tutti i giorni. Ecco di chi si tratta.

Tik Tok è il social network che al momento spopola di più sul web e questo per tanti motivi, uno su tutti è che solo lì partono i trend più forti del web, quelli che diventano virali e magicamente li ritrovi condivisi anche sugli altri social da Facebook (ormai troppo lento, il social dei boomer come direbbe qualcuno) e Instagram che ancora si difende per la sola caratteristica di aver mantenuto la fotografia come suo quid e aver seguito la moda che avanza con l’aggiunta dei reel, presi direttamente da tik tok.

Tik tok, secondo una recente ricerca starebbe scalzando perfino google come sostituto del famoso motore di ricerca proprio per la ricerca di informazioni. Se infatti il colosso Google ancora fornisce un elenco di siti prevalentemente testuali che prevedono la ricerca alla vecchia maniera, Tik tok con un breve video, in pochi secondi, ti fornisce tutte le info di cui hai bisogno su luoghi, persone, città da visitare, locali in cui mangiare o bere e molte altre cose. È quindi un errore pensare oggi che Tik Tok sia un canale di video buffi e divertenti o di trend.

Ma proprio a proposito di trend uno di quelli che spopola ultimamente è quello che sulle note del brano Angeleyes degli Abba in versione remix vede questa frase al centro del video: “Smettila di pensarci! Sono passati…” con un riferimento a un certo numero di anni che varia a seconda del contenuto del video. Per esempio tra le celebrità anni ‘90/2000 che ha partecipato al trend c’è stato Giovanni Muciaccia che ha ricordato i suoi anni alla conduzione di Art attack.

L’idea è quella di mostrarsi come si è oggi e poi far vedere fotografie del passato in riferimento a qualcosa che si è fatto da giovani oppure quando si era relativamente famosi.

Per esempio un video di cui vi abbiamo parlato è quello della signora Nanninella, oggi anziana, che in gioventù è stata la controfigura di Sophia Loren.

Qual è il video di cui vi parliamo oggi?

È stato realizzato dal ragazzo che vedete in foto, il quale da bambino era un volto molto conosciuto, entrava nelle case di tutti. No, non stiamo parlando del bambino della Kinder, ma ci siete andati vicino! Ecco di chi si tratta.

Da bambino era il volto dell’acqua S.Anna

Ebbene sì, il ragazzo che vediamo in questo video di Tik tok era molto piccolo quando è diventato “famoso”, era il volto sull’etichetta dell’acqua S.Anna. Il suo nome è Tommaso Spada e oggi ha un seguito sui social di 22 k, lo riconoscete? Trovate che sua cambiato molto?