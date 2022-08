Dramma Ballando con le Stelle, muore un talento assoluto ‘non ho parole’

Una situazione drammatica quella che sta vivendo la famosa ballerina Anastasia Kuzmina di Ballando con le Stelle, la morte del ballerino è insopportabile.

Una delle ballerine più amate del famoso format Ballando con le Stelle è sicuramente Anastasia Kuzmina, un vero talento della danza, la donna nel tempo si è fatta conoscere dal pubblico italiano che l’ha da subito amata per la sua grazia e bravura.

Per lei un periodo molto difficile quello che sta passando, di origine ucraina, la ballerina ha deciso di trasferirsi in Italia con la famiglia, precisamente a Bologna, quando era ancora molto giovane, ma nel cuore continua a portare le sue origini. Di recente un avvenimento particolarmente drammatico l’ha colpita nel profondo, la perdita improvvisa di un ballerino.

Anastasia decide di muovere i primi passi nel mondo della danza quando è ancora piccolissima, ha lavorato duramente per diventare la professionista che tutti oggi noi conosciamo, già da adolescente si è saputa far notare vincendo premi prestigiosi e nel 2012 è arrivata la sua grande occasione entrando a far parte del cast del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, e da allora non se ne è più andata.

Di recente ha mostrato tutto il suo dolore per la perdita di un ballerino lasciando i fan profondamente commossi.

Il dramma di Anastasia Kuzmina, non trattiene le lacrime

Ovviamente questi ultimi mesi hanno completamente cambiato la sua vita, la guerra in Ucraina l’ha pervasa da un terribile dolore e una profonda paura di perdere gli amici e i parenti che ancora vivono lì, la stessa ha confessato che suo nonno le ha detto di avere paura di morire sotto le bombe, una situazione che risulta difficile anche solo da immaginare, un dramma devastante.

Il dramma della guerra la sta colpendo particolarmente da vicino e proprio pochi giorni fa è capitato un fatto che l’ha completamente travolta, la morte di un ballerino ucraino è stata per lei una vera batosta dalla quale ha faticato a riprendersi.

Così proprio la Kuzmina non è riuscita a trattenere le lacrime per il terribile avvenimento, Dmitro ballerino di 13 anni è morto durante un bombardamento, una giovanissima vita strappata via dalla furia della guerra, un talento nascente che purtroppo non potrà mai vedere realizzarsi il suo sogno.

Quello che proprio la famosa ballerina non riesce accettare è come si possa essere arrivati a questo punto, il giovane si stava dirigendo con la sorella Xenia al campo estivo quando una bomba li ha colpiti.

Per Dmitro nulla c’è stato da fare, è deceduto praticamente sul colpo, mentre la sorella è ricoverata in terapia intensiva. Anastasia Kuzmina racconta questa storia perché nulla di tutto questo possa mai più capitare, lei sta vivendo questa situazione con un pezzo di cuore nel suo Paese natale e il dolore la sta letteralmente devastando.