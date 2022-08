Separazione Amendola-Neri, Claudio sbotta ‘mi sono rotto il cxxo’

Dopi una settimana in cui la notizia della separazione imminente tra Claudio Amendola e Francesca Neri ha occupato le prime pagine di tutti i rotocalchi di cronaca rosa, proprio il diretto interessato decide di rompere il silenzio e le sue parole sono durissime.

Claudio Amendola è tra gli attori italiani più amati in assoluto, il suo essere una persona molto riservata e gentile e un professionista di grande successo, hanno portato il pubblico a rimanere affascinati dalla sua persona, sia sul grande e piccolo schermo, sia nella sua vita privata, che ha sempre molto incuriosito, la sua storia d’amore con Francesca Neri è stata più volte sotto i riflettori, nonostante loro cerchino di mantenere un basso profilo, proprio in questi giorni è scoppiato il putiferio che li ha letteralmente travolti.

Claudio ha sempre dato anima e cuore nel suo lavoro e i grandi successi raggiunti ne sono la prova, un successo incredibile lo ha trovato anche grazie alla fiction di successo, amatissima dagli italiani, ‘I Cesaroni’, nonostante quando uscì la serie Amendola fosse già famosissimo, questa lo portò a essere ancora più vicino al suo pubblico che ha trovato il suo personaggio molto rapportabile.

Al suo fianco attori di spessore come l’incredibile Elena Sofia Ricci. Inoltre il grande talento di Claudio è quello di essere camaleontico, riesce a passare da ruoli leggeri ed estremamente ironici a quelli più controversi, difficili e oscuri, come nella sua magistrale interpretazione nel film Suburra, che è stato un successo di pubblico e critica.

La sua carriera, come detto prima, è costellata di grandi successi, la sua vita privata invece ha avuto alcuni momento non proprio facili, come quel terribile infarto che lo ha travolto al ritorno da una normale giornata di lavoro sul set, fu proprio l’intervento della moglie, Francesca Neri, a salvargli la vita.

Proprio in questi giorni la coppia si trova al centro dell’attenzione mediatica per l’indiscrezione rispetto alla loro separazione, una situazione devastante per Claudio che ha deciso di rompere il silenzio.

Claudio Amendola rompe il silenzio sulla separazione con la Neri

In questi ultimi giorni è saltato all’attenzione di tutti un fatto che ha lasciato i fan senza parole, si parlava della rottura tra Claudio Amendola e la moglie Francesca Neri, un matrimonio lungo più di vent’anni che negli anni è apparso in più occasioni più solido che mai.

Da quando si sono conosciuti sul set di Le Mani Forti i due non si sono più lasciati e insieme hanno affrontato periodi davvero difficili, tra cui anche la malattia di Francesca, insomma non è sempre stata una passeggiata la loro storia, ma insieme si sono sempre sostenuti.

Così proprio Claudio ha deciso di rompere il silenzio e parlare della notizia della separazione ai microfoni di DiPiù TV in questi termini, “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”.

Questo scoop pare averlo particolarmente infastidito e smentendo categoricamente le voci su una loro possibile separazione ci tiene a mettere un punto fermo alla questione che lo sta profondamente rattristando.

Ci auguriamo che sia davvero così, sono una coppia bellissima e l’ultima volta che abbiamo sentito una categorica smentita è stata quella di Ilary Blasi ai microfoni di Verissimo… insomma, il resto è storia.