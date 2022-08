Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo il divorzio lo hanno visto tutti. Un gesto che non è piaciuto per niente

Nuove notizie sulla vicenda Blasi – Totti, tante le news che da settimane si susseguono sul web in un turbinio di informazioni e nuovi aggiornamenti, tra i ipotesi e smentite, dalla vacanza di Ilary Blasi in Tanzania alla nuova relazione di Francesco Totti con Noemi Bocchi. Negli ultimi giorni ne è arrivata un’altra, si parla di un gesto che ha indignato i fan, sorprendendo tutti. Ecco di cosa si tratta.

Ilary Blasi è uno dei volti sicuri della conduzione in Mediaset e di strada ne ha fatta davvero tanta dai tempi in cui, accanto a Silvia Toffanin, era una letterina di Passaparola. Dalle Iene al Grande Fratello, passando per la conduzione de L’isola dei famosi, Ilary Blasi è diventata una delle conduttrici più amate di Mediaset e anche una delle più talentuose. La sua carriera è ammirata da molte ragazze che come lei vogliono svolgere lo stesso lavoro.

I suoi esordi sono stati in pubblicità, la prima in cui è comparsa infatti è stata molto importante per il suo futuro. Si trattava della pubblicità dell’olio cuore nella quale partecipava tutta la sua famiglia e l’attrice della pubblicità era nientemeno che la grande Mariangela Melato. Il resto, come si suol dire, è storia e Ilary ha portato avanti una grande carriera con una grande personalità e voglia di fare che le hanno permesso di salire un gradino dopo l’altro verso il successo.

Da quando Ilary è approdata alla conduzione de L’isola dei famosi, il programma ha guadagnato ascolti e i fan seguono la trasmissione anche per lei. Ma qual è stata l’ultima disavventura di Ilary Blasi? Ecco tutta la storia.

Ilary Blasi, il web si scatena dopo il divorzio

Come abbiamo detto più volte la separazione dell’anno, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sconvolto i fan e tutti noi in generale, per un motivo preciso, credevamo nell’amore che dura e ci credevamo anche grazie a questa coppia che ci sembrava inossidabile, e invece anche i migliori si separano. A quanto pare saltano fuori anche gli altarini e così tra un pettegolezzo e l’altro siamo arrivati ad oggi, quando un gesto brutto ha sorpreso tutti.

Ilary, come abbiamo detto ha iniziato a postare di più sui suoi canali social e in particolar modo fotografie di sé in sexy costume da bagno che sono state viste come una sorta di frecciatina all’ormai ex marito Francesco Totti che nel frattempo era sparito dai radar per un po’.

Questo gesto da parte di Ilary, la ritrovata super attività social non è piaciuta ai fan della coppia che hanno puntato il dito contro la conduttrice dell’Isola, accusandola di non pensare alla propria famiglia.

Si sa, sui social si viene giudicati qualsiasi cosa si faccia, non appena ci si espone e a maggior ragione il giudizio è ancora più forte se si tratta di celebrità.