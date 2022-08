Belen Rodriguez, ricovero d’urgenza e operazione | “Gus… que te mejores pronto!”

Qualcuno di molto importante per Belen Rodriguez è finito in sala operatoria in seguito a un ricovero urgente. La showgirl argentina molto preoccupata.

Belen Rodriguez ha da poco concluso la sua esperienza alla conduzione de Le Iene, una delle esperienze più belle per lei da quando ha iniziato la sua carriera. La show girl ha condotto il programma d’inchiesta accanto a Teo Mammuccari e come sempre è stato un grande successo.

Il messaggio che Belen ha scritto per congedarsi da questa prima stagione delle Iene ha fatto pensare ai fan che questa edizione possa essere stata la prima ma anche l’ultima. Potrebbe lasciare la conduzione del programma di inchiesta? E chi prenderebbe il posto della show girl?

Nel messaggio Belen ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta e incoraggiata permettendole di fare così un’esperienza che l’ha fatta crescere come professionista. Probabilmente però si è trattato di un semplice congedo prima delle meritate vacanze estive. Staremo a vedere, ma nel frattempo Belen ha dovuto affrontare un dramma, una persona a lei molto cara ha dovuto subire un intervento.

L’improvvisa notizia dell’operazione

Si tratta del padre di Belen, è lui la persona a lei cara che ha dovuto subire un intervento in seguito a un ricovero d’urgenza. Gustavo aveva preso parte alle riprese della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi con il fratello di Belen, Jeremias. Gli spettatori in quella occasione hanno avuto modo di conoscerlo. Ma che cosa è successo?

La notizia ufficiale è arrivata dalla moglie di Gustavo, Veronica Cozzani, la madre di Belen, Cecilia e Jeremias che ha annunciato la cosa con un post sui social dove la si vede in ospedale insieme ai figli. La didascalia diceva così: “Gus… que te mejores pronto!” che in spagnolo significa “Guarisci presto”.

Ma di quale intervento si trattava? L’uomo è stato operato al colon a causa di certe complicazioni di cui non si sa molto per prognosi riservata. Sembrerebbe nulla di grave in ogni caso e il signor Gustavo si è sentito meglio ed è potuto tornare a casa dalla famiglia.

Anche questa disavventura per fortuna è giunta al termine, di Belen abbiamo sentito parlare molto negli ultimi mesi, soprattutto per quanto riguarda la sua burrascosa vita sentimentale. Dopo essersi separata da Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna, sembra infatti che Belen sia tornata tra le braccia del suo Stefano De Martino, padre del primo figlio di Belen, Santiago.

Di certo la vita della show girl è una delle più chiacchierate del web e del mondo dello spettacolo in generale, ma forse dopo la disavventura con suo padre Belen potrebbe restare per un po’ in famiglia e godersi il meritato riposo dopo il lavoro degli ultimi mesi e la bufera di gossip in cui è finita anche lei.