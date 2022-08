Belen Rodriguez, la malattia mortale che le ha cambiato la vita. “Non l’ho mai detto in pubblico”

Belen Rodriguez ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare un episodio molto privato e personale, oltre che terribilmente doloroso, della sua vita, la stessa ammette di non averne mai parlato in pubblico.

Una delle showgirl più famose e apprezzate del nostro Paese è Belen Rodriguez, con la sua simpatia e la sua bellezza ha saputo imporsi nel panorama televisivo con grande successo, ma non è tutto arrivato per caso, Belen ha lavorato sodo per arrivare a raggiungere questo risultato e nella sua vita ha anche dovuto affrontare alcune situazioni davvero strazianti che le hanno fatto vedere la morte in faccia.

Belen nel tempo ha costruito davvero un impero attorno alla sua persona, non solo la sua carriera va a gonfie vele, avendo preso parte a progetti davvero importanti, come essere stata scelta come conduttrice del programma Le Iene, ma a catalizzare l’attenzione su di lei è anche la sua vita privata, spesso molto turbolenta.

In questi anni abbiamo visto la bella showgirl passare attraverso diverse storie d’amore anche molto importanti una di queste sicuramente è stata quella con l’ex ballerino Stefano Di Martino, con il quale si è sposata nel 2013 e dal loro amore è arrivato il primogenito Santiago.

Nel tempo qualcosa si è rotto nella coppia e i due si sono lasciati, sono stati anni turbolenti per la Rodriguez, ha avuto un’altra figlia con Spinalbese, ma la storia è durata molto poco e alla fine i due si sono lasciati. Proprio con quest’anno sono iniziate le indiscrezioni che forse Belen sarebbe tornata insieme a Di Martino e così è successo, quest’estate è arrivato il primo bacio social a ufficializzare il loro ritorno di fiamma, rallegrando i moltissimi fan della coppia.

Adesso la bella conduttrice sembra stia vivendo un periodo ricco di gioia e serenità, ma nella sua vita non è sempre stato così, ed è proprio lei che durante un’intervista ha svelato un retroscena del suo passato davvero agghiacciante, una terribile malattia mortale che ha cambiato la sua vita.

La confessione drammatica di Belen Rodriguez

Durante un’ospitata durante il programma condotto da Maria De Filippi, C’è Posta per Te, proprio Belen ha deciso di confessare una parte molto intima e privata della sua vita, lasciando il pubblico ammutolito, inizia proprio così, “Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno”.

Questo catalizza completamente il pubblico che inizia ad ascoltare la terribile storia della famosa conduttrice, “Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei”.

Belen ha raccontato che si vedeva impotente davanti a una situazione così terrificante e spaventosa e voleva fare tutto quello che le era possibile per aiutare la amata nonna, così ha preso una decisione che ha cambiato per sempre la sua vita.

Ha fatto le valige ed è venuta in Italia per cercare fortuna e pagare le spese di chemioterapia alla nonna con i primi guadagni. Un gesto nobile che ha aiutato la nonna ma che purtroppo non è stato sufficiente per salvarle la vita, il cancro alla fine ha avuto la meglio lasciando un profondo dolore e vuoto nel cuore di Belen.