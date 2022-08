Ancora l’inevitabile addio Stefano De Martino! | La clamorosa notizia delle ultime ore

Una forte indiscrezione che ha lasciato tutti sorpresi riguarda il possibile addio di Stefano De Martino. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino è diventato in breve tempo uno dei presentatori di maggior successo della Rai e la sua carriera come molti sanno è cominciata nel mondo della danza con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Anzi possiamo dire che le sue doti di conduttore lo hanno portato decisamente più in alto rispetto alla precedente carriera di danzatore anche se la sua è stata una formazione rigida portata avanti con tanta dedizione.

Da Torre Annunziata in provincia di Napoli a Roma, in Tv, Stefano ne ha fatta di strada.

Stasera tutto è possibile è una delle trasmissioni da lui condotte, ereditata da Amadeus, prima che questi passasse a Rai 1, di recente il programma Bar Stella, sempre su Rai 2 e il cui nome riprende un famoso bar della sua città di origine è stato un format fortunato che ha ricordato molto gli irriverenti programmi scritti e condotti da Renzo Arbore.

Infine Made in Sud, format tutto dedicato alla comicità anche questo di grande successo. Sembra però che la vita tanto fortunata del giovane conduttore stia per prendere una brutta piega e l’indiscrezione che lo riguarda svela qualcosa di sorprendente.

Ovviamente di Stefano De Martino si parla anche per i suoi continui tira e molla con Belen Rodriguez con cui è stato sposato e dalla quale ha avuto un figlio, il piccolo Santiago. Nelle ultime settimane si è parlato tanto dello stato del loro rapporto anche perché dopo che Belen, fresca di nuova maternità ha lasciato Antonino Spinalbese, l’hair stylist con cui ha avuto una relazione, pare sia tornata tra le braccia di Stefano più innamorata che mai.

Come sappiamo i due si sono conosciuti e messi insieme in un periodo in cui Stefano aveva ancora una relazione in corso con la cantante Emma Marrone che ai tempi soffrì molto per la cosa.

In una recente intervista Stefano si è aperto dicendo: “So di aver creato dispiaceri, e ne ho creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono”.

L’addio di Stefano De Martino

Stefano Coletta direttore della Rai punta molto sul talento di Stefano De Martino e per questo motivo ha pensato di affidargli la conduzione di Tim Summer Hits.

Nel 2023, invece, se ve lo state chiedendo, torneranno Stasera tutto è possibile e Bar Stella. Ma come gestirà gli impegni in Rai rispetto alla sua presenza al talent Amici di Maria De Filippi di cui nel frattempo è diventato ballerino professionista?

Ci si chiede se visti i molteplici impegni presi con la Rai egli non si veda costretto a salutare il talent che lo ha lanciato. La sua carriera è decisamente arrivata a quel punto di svolta per cui può permettersi di scegliere tra più proposte. Staremo a vedere.