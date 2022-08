GF, vi ricordate di Federica Lepanto? Oggi la sua vita è completamente stravolta

Ecco che fine ha fatto Federica Lepanto la vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello, la sua vita è letteralmente stravolta.

Per Federica Lepanto è stato un passaggio importante quello del Grande Fratello, non tanto per la sua carriera, visto che dopo la grande vittoria nella quattordicesima edizione avvenuta nel 2015 pian piano è letteralmente sparita dal mondo della televisione.

Durante la sua partecipazione al famoso reality in effetti per la Lepanto ci sono stati dei momenti non proprio facili da affrontare, inizialmente la giovane donna aveva iniziato una relazione con un altro concorrente di quella edizione, Alessandro Calabrese, tra i due sembrava esserci un forte feeling e che si stava creando una bella storia, ma qualcosa è andato storto.

La produzione ha deciso di far entrare nel gioco la ex fidanzata di Alessandro, Lidia Vella e da quel momento in poi tra Alessandro e Federica andò tutto storto, in quanto lui decise di interrompere la relazione con la sua coinquilina con la quale si stava creando un buon rapporto.

Questo ovviamente lasciò un profondo amaro in bocca alla Lepanto e non la prese moralmente molto bene. In seguito, sempre all’interno della casa successe qualcosa che la turbò particolarmente, la donna decise di confessare un fatto molto privato e personale alla produzione proprio mentre si trovava all’interno del confessionale, raccontò di un dramma capitatole quando era bambina rivelando di essere stata vittima di violenza.

La Lepanto ha in seguito raccontato che quella dichiarazione l’aveva fatta all’interno del confessionale in un momento di profondo sconforto, chiedendo poi alla produzione di non mandare in onda quella confessione così privata, ma non andò così e il video venne pubblicato.

In seguito, durante un’intervista Federica Lepanto parlò proprio in merito a quell’episodio accaduto all’interno della casa del Grande Fratello spiegando, “Quando ho scelto di partecipare al Grande Fratello, l’ho fatto principalmente per me, a scopo ‘terapeutico’. Quel confessionale non sarebbe dovuto andare in onda, avevo chiesto che rimanesse privato”.

Poi prosegue nel racconto, “Ma poi la redazione lo ha montato in modo che non si capisse esattamente l’accaduto, ma solo il perché di alcuni miei comportamenti, cioè quello che sarebbe andato in onda avrebbe aiutato il pubblico a comprendermi meglio. E allora mi è sembrato giusto, era ora di liberarsi dei fantasmi del passato”.

Così riuscirono a trovare una soluzione per fare in modo che il pubblico potesse avvicinarsi alla donna ma in modo delicato e lei sfogare il suo dolore, un montaggio che l’avrebbe tutelata e salvaguardata.

Ma alla fine che fine ha fatto Federica Lepanto, una delle concorrenti e vincitrici più amate del reality di Canale 5?

Federica Lepanto e la vita totalmente stravolta

Dopo la vittoria al GF Federica Lepanto ha presto parte a un altro reality, Temptation Island ma passò soltanto qualche giorno all’interno del programma come tentatrice e alla fine sparì completamente dai radar.

A oggi la sua vita è totalmente lontana dai riflettori, Federica ha deciso di cambiare vita si è iscritta all’ Università di Bologna laureandosi a pieni voti in Infermieristica, lavoro che svolge tutt’oggi in ospedale.

L’unico sbocco che ha sul mondo dello spettacolo è il suo profilo Instagram dove ha un buon seguito e pubblica momenti della sua vita quotidiana. Il mondo della televisione non faceva proprio per lei, la vita le ha regalato altre grandissime soddisfazioni, tra cui diventare mamma e avere una splendida famiglia, poteva andarle meglio di così?