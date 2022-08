È crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le foto parlano chiaro e non c’è altro da aggiungere

In questo ultimo periodi si è parlato davvero tanto di una passibile crisi matrimoniale tra il famoso conduttore televisivo Paolo Bonolis e la sua consorte, Sonia Bruganelli, diventata nell’ultimo anno la regina degli opinionisti grazie alla sua partecipazione nel ruolo proprio nella passata edizione del Grande fratello Vip.

Tra i due si parlava di una situazione al limite del divorzio, praticamente quello che riportavano i giornali nell’ultimo periodo era una totale rottura tra i due che avrebbe portato a un inevitabile divorzio, le cause erano rimaste particolarmente segrete, ma il tempo avrebbe dato le risposte che tutti aspettavamo.

Insomma proprio in questo caldo luglio 2022 abbiamo avuto modi di vedere a occhio nudo cosa si può celare dietro una relazione lunga vent’anni che si chiude con un batter di ciglio, è stato proprio il caso mediatico dell’anno tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che dalla comunicazione ufficiale della loro separazione a oggi hanno riempito le pagine dei maggiori tabloid di cronaca rosa con nuove indiscrezioni e segreti che si portavano dietro da anni.

Così i più informati erano convinti di trovare la stessa situazione tra le pagine della storia d’amore di Sonia e Paolo che va avanti da oltre 25 anni e che è arrivata all’altare proprio nel 2022 quando i due hanno deciso di dire il fatidico sì. Ma come abbiamo imparato nel corso della vita, quando ci si avvicina sempre di più al matrimonio iniziano a uscire i grossi problemi che in diverse occasioni portano a delle drastiche rotture.

La separazione tra Paolo Bonilis e Sonia Bruganelli, il gesto eclatante

Ma qualcuno non ha fatto i conti giusti per quanto riguarda la coppia Sonia Bruganelli e Paolo Bonilis, infatti proprio loro due sono stati paparazzati insieme a Formentera più appassionati che mai, le foto rubate dagli obiettivi dei fotografi di gossip parlano chiaro.

Questo andrebbe completamente a smentire le voci che li vedevano ormai in fase definitiva di rottura. Una controtendenza che ci riempie di gioia, questa fuga romantica proprio sull’isola dell’amore ha spazzato via i rumors che li vedevano già ai ferri corti facendo invece trionfare l’amore in un periodo in cui abbiamo bisogno di vedere le coppie più famose credere ancora che possa esistere l’amore a lungo termine.

All’inizio dell’anno eravamo stati travolti dalla separazione inaspettata tra la conduttrice Michelle Hunziker e l’imprenditore Tomaso Trussardi, una doccia fredda che è stata seguita a ruota dalla separazione Totti Blasi.

Quindi evviva Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che si mostrano più innamorati che mai, fortunatamente non c’è nessuna aria di rottura tra i due, anzi, proprio la copertina del settimanale Nuovo li vedeva in spiaggia e il titolo riportava, “In vacanza per dare un calcio alle voci di crisi”.

Una pausa per i due meritatissima, perché tra pochissimo li vedremo ritornare sul piccolo schermo, Paolo alla conduzione di Avanti un Altro e Sonia è stata riconfermata come opinionista del Grande Fratello Vip 7 insieme a Orietta berti, ne vedremo delle belle.