Guerra al rialzo, Ilary Blasi contro Francesco Totti | incredibile botta e risposta

Ilary Blasi è sempre al al centro del ciclone mediatico e probabilmente ci resterà per tutta l’estate, con la marea di notizie che circola a seguito della sua separazione da Francesco Totti. Nuova tempesta intorno alla ex coppia, ma cosa è successo?

Come abbiamo già riportato su questi canali, Ilary Blasi ha deciso di prendersi una pausa dal caos mediatico andando in vacanza in Tanzania dove si è data al Safari, ma di lusso, insieme ai figli.

Proprio a cominciare da quel periodo sono stati molti gli scatti hot di un certo tipo che l’hanno vista protagonista e che ha condiviso sui suoi canali da quel momento. Uno degli ultimi momenti provocazione, se così vogliamo chiamarli è stato quello che l’ha vista sfoggiare un sexy bikini rosso a Sabaudia.

Naturalmente gli scatti, sia a colori che in bianco e nero hanno fatto scatenare il web e subito si sono affollate molte ipotesi al riguardo. Qualcuno infatti ha ipotizzato che queste fotografie siano state scattate apposta, come una sorta di messaggio non troppo velato all’ex marito.

Mentre Ilary si mette in mostra Totti si tiene alla larga dall’obiettivo

Spesso capita una cosa del genere, anche tra i comuni mortali, che dopo una separazione lei decida, invece di starsene in un angolo a piangere il morto, di esprimersi attraverso scatti che dimostrino quanto figa è rimasta malgrado il dolore che sta provando.

Lady Diana insegna, con quel magnifico tubino nero con il quale fu immortalata a un evento pubblico proprio il giorno dopo aver saputo delle corna del Principe Carlo e che fu soprannominato l’abito della vendetta.

Quindi, chi siamo noi per dire che uno scatto che mostra Ilary Blasi in tutta la sua bellezza non è stato prodotto per sentirsi innanzitutto ancora bella e desiderabile? E poi anche per lanciare qualche frecciatina all’ex marito? Ex marito che pare sia attualmente già impegnato in un nuovo rapporto.

Ma che fine ha fatto Francesco Totti?

Sono stati 17 gli anni di matrimonio, 17 gli anni in cui questa storica coppia ci ha fatto credere nell’amore quello vero e nei sogni che si realizzano e appena una manciata di settimane da quando ci hanno spezzato il cuore comunicando la loro separazione.

Da quando sono iniziate le vacanze, però, Ilary ha dimostrato di essere una donna forte e che sa ancora curare la propria immagine. Invece di abrutirsi e abbuffarsi di dolci dopo la rottura, come nelle peggiori commedie romantiche, si rialzata e si mostra al meglio. Anche con un look capelli rinfrescato, come abbiamo già visto.

Come abbiamo visto dagli scatti super hot di Ilary Blasi, l’ex letterina può ancora sfoggiare un fisico pazzesco. E invece Francesco Totti? Non lo si vede più molto in giro da quando è accaduto il fattaccio e sembra stia contando letteralmente i momenti in cui si fa vedere in pubblico.

Se da una parte la moglie se ne va in giro godendosi le vacanze, dall’altra l’ex marito avrebbe anche cancellato le sue vacanze per tenersi lontano dal ciclone mediatico. Notizia clamorosa se ci pensiamo e per certi versi non possiamo neppure dargli torto. Da quando è iniziata questa storia, (o sarebbe meglio dire finita!), tutta la famiglia Totti si è trovata al centro del gossip e delle chiacchiere.

Neppure il gossip sulla presunta nuova relazione di Francesco Totti con Noemi Bocchi si è fermato e anzi si scrive su alcuni importanti settimanali che l’ex capitano della Roma si sarebbe trasferito proprio da lei.