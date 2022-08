Ilary Blasi senza freni, lancia frecciatine pesantissime verso Totti e non solo

Sembra che Ilary Blasi abbia deciso di non mantenere un basso profilo, ma anzi di avere una filosofia di vita bella chiara e tra le altre cose ha lanciato pesanti frecciatine proprio al suo ex marito.

Le vere temperatura hot di questa caldissima estate 2022 le sta alzando Ilary Blasi che non perde occasione per mostrarsi sui social durante le sue lunghe vacanze. Che voglia mandare qualche messaggio a Totti?

Da quando a inizio luglio è arrivata la notizia bomba della separazione tra l’ex campione di calcio Francesco Totti e la famosa conduttrice Ilary Blasi, che tramite due differenti comunicati stampa hanno dichiarato definitivamente la fine della loro relazione, l’opinione pubblica si è decisamente infuocata, non solo per l’incredulità di quello che stava accadendo.

Ma anche perché giornalmente uscivano indiscrezioni che vedevano la coppia sempre più invischiata in situazioni davvero particolari che raccontano di una storia e una crepa nella relazione che potrebbe essere molto più lontana nel tempo di quanto i due abbiamo dato a vedere negli anni.

Ma alla fine il giorno fatidico in cui non sono più riusciti a tenere insieme i pezzi della loro storia d’amore è arrivato e così da allora la famosa conduttrice ha deciso di allontanarsi dai media partendo per la Tanzania con i figli, mentre Francesco si è mantenuto con un basso profilo, restando a Roma, ma cercando di non dare troppo nell’occhio dopo le foto che lo avevano immortalato sotto casa della Bocchi e pubblicate dal settimanale Chi.

Ilary è partita per un lungo viaggio ma questo non l’ha frenata nel voler infuocare il suo personale canale Instagram, seguitissimo, con scatti bollenti, dove i look indossati erano sempre più mozzafiato e le pose facevano pesare a una rivincita personale alla bufera che stava imperversando in Italia rispetto al Pupone e alla presunta amante.

Adesso la Blasi è tornata in Italia, ma la vacanza prosegue e proprio nella località marittima dove la famiglia Totti era solita passare il periodo estivo, ovvero Sabaudia, la bellissima conduttrice ha voluto immortalare attraverso le sue storie Instagram il suo arrivo da vera regina del luogo sfoggiando un look particolarmente mozzafiato.

Così nelle foto la vediamo più bella che mai con un bikini rosso molto sensuale dal taglio sgambato e senza spalline, l’allaccio è al centro del seno, immancabile il micro slip con laccetti che vanno a creare un intreccio sensuale nella zona dell’addome.

Queste immagini che continuano a arrivare sul web hanno iniziato a far trapelare delle voci che vedono la bella conduttrice voler mandare dei messaggi forti e chiari, non solo all’ex marito, ma anche a tutta quella fetta di gossip che la vede continuamente al centro dell’attenzione come la ‘tradita’.

Questo cambio di vita dopo quasi vent’anni di matrimonio sembra voler dire molto di più sulla Blasi, ovvero che vuole andare avanti a testa alta non lasciandosi offuscare da tutte le voci che gravitano intorno a lei e alla sua famiglia. Si mostra bellissima, felice mentre si diverte in questa estate diversa dagli ultimi anni.

Molto diverso invece l’atteggiamento che ha deciso di mantenere Totti che sta limitando le uscite in pubblico, cancellando tornei a cui doveva prendere parte e addirittura sembra che abbia rimandato le vacanze alle Baleari in modo da evitare ti attirare nuova attenzione mediatica, cosa che insospettisce ancora di più gli addetti ai lavori.