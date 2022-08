Terremoto Alessia Marcuzzi, rompe il silenzio sul ‘tradimento’ a Mediaset e affossa tutti!

Alessia Marcuzzi ha deciso che era il momento di parlare chiaro sulla questione rai Mediaset che l’ha vista dopo vent’anni passare da una rete che le ha dato tutto, alla sua diretta rivale.

Siamo arrivati ai colpi finali, i palinsesti delle emittenti televisive stanno affilando le unghie per quella che come sempre è la grande sfida che parte a settembre quando sia Rai che Mediaset metteranno sul tavolo i loro programmi e rispettivi conduttori, con lo scopo di raggiungere il più alto indice di ascolto.

Da non dimenticare che negli ultimi anni si è fatta strada un’altra rete molto forte con cui i due colossi hanno dovuto iniziare a competere seriamente, ovvero La7, sempre ricca di programmi interessanti e capaci di coinvolgere il pubblico.

Quest’anni sicuramente Rai ha degli ottimi assi nella manica che è pronta a lanciare sul tavolo in diverse occasioni, alcuni volti tra i più amati dai telespettatori torneranno per la gioia di tutti, mentre altri personaggi nuovi faranno il loro ingresso e la curiosità verso questi è altissima.

Tra gli attesissimi nuovi arrivi in rai troviamo sicuramente Alessia Marcuzzi, proprio lei sarà uno dei nuovi volti che rilanceranno la rete, il suo programma arriverà a novembre e proprio la nota conduttrice ne è estremamente entusiasta, come ne ha parlato durante un’intervista.

Alessia Marcuzzi approda in Rai dopo moltissimi anni in Mediaset

Proprio Alessia Marcuzzi, ex conduttrice di programmi di punta Mediaset, dopo un periodo di stop dalla televisione, ha deciso di tornare con un nuovissimo programma che debutterà proprio sulla Rai con il mese di novembre e si intitolerà Boomerissima, a parlare del progetto proprio lei in un’intervista con il settimanale Oggi, “Condurrò Boomerissima, un varietà ricco di ospiti in cui metterò a confronto due generazioni, la mia e quella dei millennials”.

L’argomento e la premessa sono particolarmente gustosi, tanto che in molti sono davvero curiosi di sintonizzarsi sulla rete per vedere che cosa ha in serbo la Marcuzzi che inoltre, rivela di aver ideato il fomat insieme al figlio 21enne Tommaso.

Il desiderio di mamma Alessia è che proprio il suo primogenito, nato dalla relazione di lunga data con l’ex calciatore Simone Inzaghi, possa partecipare attivamente alla trasmissione con la speranza della celebre conduttrice è che abbia voglia anche di prendere parte a una puntata, questo sicuramente è un interesse condiviso anche dalla rete, sarebbe una bella stoccata, molti spettatori si sintonizzerebbero soprattutto per curiosità.

Alessia Marcuzzi additata di tradimento verso Mediaset

Ovviamente non sono mancate le malelingue, dopo un percorso in Mediaset durato più di cent’anni, in cui Alessia ha avuto la possibilità di crescere, ha avuto la fiducia della rete che l’ha portata alla grande notorietà e il successo, e di controparte lei ha portato avanti progetti importanti che hanno dato alla rete una visibilità incredibile.

La conduttrice di talento ha deciso di cambiare rotta e approdare in Rai, storica rivale. Questo scelta è stata vista come un terribile tradimento alla rete che le ha dato tutto, ma proprio su questo punto la Marcuzzi ci tiene a chiarire la situazione volta per tutte.

Alessia Marcuzzi chiarisce la situazione

Dopo le parole pesanti che le sono state affibbiate, come traditrice, Alessia Marcuzzi ha deciso di dire la sua sulla decisione di passare alla Rai, “Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”.

Asciutte e molto chiare le sue parole, Alessia ha voglia di mettersi in gioco dopo un anno di stop dal piccolo schermo, in cui ha deciso di cambiare tutto, oltre al suo look e di ricominciare una nuova avventura.