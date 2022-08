Scandalo, il principe William tradisce Kate, “segreto ben noto a Londra…”

Un nuovo potentissimo scandalo si è abbattuto sulla famiglia reale inglese, il principe William tradisce Kate, la sua particolare fantasia non piace alla moglie così ha trovato un’altra donna.

La famiglia reale inglese ha davvero occhi e orecchie dappertutto, così da pochissimo è venuto alla luce uno scandalo che ha fatto letteralmente tremare Buckingam Palace, si vociferava di una situazione molto particolare che vedeva invischiata la coppia più amata dai sudditi inglesi, quella composta dal principe William e la moglie Kate Middleton.

Pare che proprio il primogenito di Carlo e Diana pare abbia tradito la moglie, ma non solo, le sue fantasia a letto sembrano essere davvero particolari. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Nella famiglia Windsor ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, a far parlare di sé prima di tutti ovviamente è sempre la regina Elisabetta, che negli ultimi anni più che altro sta facendo preoccupare i suoi sudditi per i gravi problemi di salute che la vedono coinvolta.

Ma come non menzionare tutti gli scandali che negli anni hanno portato nell’occhio del ciclone il suo primogenito e discendente alla corona Carlo. Impossibile non pensare a Carlo senza parlare di Diana, forse uno dei più grandi casi di cronaca che la corona abbia mai dovuto affrontare, non solo per il divorzio il tradimento, ma soprattutto per la prematura e tragica scomparsa della principessa del popolo.

In seguito a scombussolare violentemente gli equilibri reali c’è stato l’allontanamento del secondo nipote prediletto della regina, il principe Harry, che dopo il matrimonio con la ex attrice Meghan Markle hanno abbandonato la patria per trasferirsi in America rinunciando a tutte le cariche e ai privilegi dei loro titoli.

Come se non bastasse la regina ha dovuto affrontare una situazione gravissima, quella dello scandalo giudiziario che ha visto coinvolto il principe Andrea per reati sessuali. Adesso a far tremare le mura di palazzo e a lasciare sconvolti i sudditi è la notizia rilasciata dall’account Instagram @Deuxmoi che ha lanciato una vera e propria bomba usando l’hashtag #princeofpegging, ovviamente la questione è diventata subito vitale tanto che è diventato in pochissimo tempo trend topic su Twitter.

La relazione extraconiugale di William

Proprio l’account Deuxmoi, specializzato in gossip, pochissimi giorni fa ha lanciato una bomba davvero scottante su William, ovvero hanno parlato apertamente di una “relazione extraconiugale di un reale britannico (il principe William)”, l’indiscrezione che hanno condiviso sembra proprio arrivare da una persona molto vicina alla famiglia reale che ha svelato le fantasie proibite e più torbide dell’erede al trono.

Le parole che vengono usate lasciano davvero senza parole, così leggiamo, “È segreto ben noto a Londra e tra l’aristocrazia inglese”, un tasto talmente scottante che era stata pubblicata una storia ma prontamente rimossa che riportava la seguente frase, “A una recente festa con i media inglesi, mi è stato detto che il vero motivo per cui questo reale tradiva la moglie era il suo amore per il pegging, pratica in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi”.

L’indiscrezione è pesantissima e se dovesse essere confermata da altre voci getterebbe il principe William in una vera bufera mediatica, non tanto per la pratica in sé, visto che ognuno è libero di avere le proprie preferenze e nessuno è giudicabile, ma perché a mettere in atto questa pratica, che prevede che l’uomo venga penetrato da una donna tramite un apposito strumento, non sia Kate ma un’altra donna.

Infatti, proprio la fonte ben informata secondo Deuxmoi riporta, “Alla moglie non importa e in effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché le cose non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell’ultima donna”.

Per quanto ovviamente non ci sia stata nessuna conferma o smentita quindi per adesso si tratterebbe sono di un’indiscrezione lanciata da Deuxmoi, ovviamente la notizia ha già fatto il giro del mondo.