Lady Diana, dopo anni suo fratello rompe il silenzio su uno dei fatti di cronaca più inquietanti della storia

Una vita troppo breve quella della principessa Diana, amatissima da tutto il mondo, il dolore per la sua scomparsa è ancora forte, soprattutto per quello che ha dovuto passare, ma adesso suo fratello ha deciso di rompere il silenzio e raccontare una verità inquietante.

Una delle personalità più influenti nel mondo è stata la compianta principessa Lady Diana, soprannominata “la principessa del popolo” ha saputo cambiare le regole della monarchia britannica assumendosene tutte le responsabilità, esiste una monarchia prima Lady Diana e una monarchia dopo Lady Diana.

Con il suo carisma, la sua dolcezza e il carisma è sempre riuscita a entrare in empatia con le persone, non solo con i sudditi. Lady Diana è stata una delle principesse più amate della storia dei reali inglesi. La sua scomparsa prematura, deceduta durante un terribile incidente stradale a Parigi nel tunnel de l’alma quando aveva solo 36 anni, ha scatenato un vortice di speculazioni riguardo gli eventi che ancora oggi, dopo più di ventisette anni dalla sua morte, sono ancora coperti da un velo di mistero.

Proprio perché per la sua scomparsa dopo così tanti anni non ce ne si è ancora fatti davvero una ragione, soprattutto perché continuano a uscire indiscrezioni che raccontano ‘storie’ diverse, sono ancora aperte le strade che vogliono arrivare alla verità per rendere giustizia a quella donna meravigliosa e terribilmente tormentata.

A parlare questa volta è proprio il fratello di Lady Diana, Earl Spencer che rompe il silenzio e decide di denunciare una realtà per tanto tempo tenuta taciuta.

La denuncia di Earl Spencer crea un terremoto

A parlare questa volta a proposito proprio della principessa Diana è suo fratello che dopo anni ha deciso di rompere il silenzio e far emergere una sua verità su un tema importante che per troppi anni è rimasta celata. Un vero e proprio inganno accertato riguardo la famosa intervista del 1995 rilasciata alla trasmissione Panorama e portata a termine con l’inganno e l’estorsione dal giornalista Martin Bashir.

Il fratello della principessa Diana, in una lettera aperta al Daily Mail, ha spiegato che Bashir aveva creato e manomesso delle note contabili allo scopo di manovrare Earl Spencer e fargli vedere una realtà che non esisteva, lo stesso afferma, “mi è stato detto di pagamenti subdoli, di spionaggio e di spaventosi inganni. Per tutto il tempo sono stato io quello che è stato ingannato affinché il signor Bashir arrivasse alla mia defunta sorella, attraverso di me”.

La BBC in seguito a questa pesantissima denuncia non ha potuto fare altro che scusarsi apertamente con la famiglia Spencer per l’increscioso accadimento.

Lady Diana non ha mai avuto un momento di tregua, nonostante nella sua vita cercasse l’equilibrio e la liberà, qualcosa che nella sua breve vita le sono sempre stati negati anche se lei ha fatto di tutto per ritagliarsene dei piccoli spezzi che hanno fatto la storia.