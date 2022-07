Baraonda Alba Parietti, non fatela “incaz…”, la soubrette impazzisce

Una delle ultime dichiarazioni di Alba Parietti sta facendo il giro dei fan e in internet per un suo recente sfogo nel quale chiede di “non farla innervosire”. Ma cosa è successo davvero, perché è arrivata a questo?

Alba Parietti è una delle showgirl televisive più famose, della vecchia guardia per così dire, dal momento che la sua è una carriera che ha le radici alla fine degli anni Settanta. Alba Parietti ha vissuto letteralmente le tavole del palcoscenico fin da giovanissima ed è praticamente un animale da spettacolo.

Oggi è una delle principali opinioniste della televisione, interpellata in diverse trasmissioni per dire la sua su quello che succede in società, in politica o anche in un reality show.

I suoi esordi sono stati prima in Televisione e poi al Cinema ma a distanza di pochissimi anni, nel 1978 esordì nel programma Nude, vestite & travestite e poi nel film del 1981 Miracoloni di Francesco Massaro.

Tra i registi con cui ha lavorato ricordiamo Umberto Smaila, che aveva esordito nel famoso programma Non stop insieme a molti comici, tra i quali I gatti di vicolo Miracoli di cui facevano parte Jerry Calà e Franco Oppini, quest’ultimo marito della Parietti e padre di suo figlio Francesco.

Alba Parietti non le manda a dire

Alba Parietti con il passare del tempo ha saputo adeguarsi ai tempi che cambiano e infatti è molto attiva sui social dove spesso pubblica degli scatti che sono anche molto chiacchierati. Proprio in relazione alle fotografie che pubblica e che, come lei tante donne condividono sui social, la donna ha voluto trattare l’argomento dei filtri.

Sappiamo di questi tempi che c’è una discussione molto attiva circa l’uso dei filtri su una foto. È giusto usarli? Oppure si tratta di una menzogna che si vende ai followers?

Negli ultimi giorni, proprio a proposito di questo argomento Alba Parietti ha condiviso un paio di foto che hanno raggiunto moltissimi like. Erano due foto identiche, una con filtri e l’altra senza. Ecco le parole della soubrette al riguardo: “Io gioco a carte scoperte, ma beccatevi questa Parietti filtrata, ringiovanita con il capello lungo. Lo potete fare tutte. Il problema ripeto è poi che si vive solo il virtuale”.

Con queste parole che iniziavano con un “Non mi fate incazzare” Alba Parietti ha fatto una riflessione sul mondo virtuale e sul fatto che oggi si è molto dipendenti da certe cose e che sì, può anche starci un filtro usato ogni tanto, ma di sicuro farla diventare un’abitudine diventa sbagliato.

In questo modo Alba Parietti ha voluto provocare il suo pubblico, e non sarebbe la prima volta, invitandolo a riflettere sulla condotta di certe persone che vivono solo di filtri e praticamente sempre nel mondo virtuale.