Addio Principe George. William e Kate devono affrontare un grande dolore: “Ci mancherai principino”

William e Kate sono a pezzi, per loro non è stato un anno facile e ora devono sopportare questo. La coppia ha dovuto dire addio a baby George. Ecco cosa è successo. Anche i sudditi commossi.

Una notizia non facile da affrontare che ha visto anche la Regina Elisabetta commuoversi molto per il saluto al piccolo baby George. Ma cosa è successo e perché sono tutti commossi?

William e Kate come sappiamo sono genitori di George, Charlotte e Louis, avuti nel giro di pochi anni e cresciuti sotto la campana di vetro del Regno. Questa è sicuramente la famiglia più fedele alla corona se paragonata a quella che il principe Harry sta formando con sua moglie Megan ma che fin dal primo momento ha tenuto lontana dalla vita ingessata della corona.

Kate è sicuramente la favorita dai sudditi per la sua eleganza, per la grazia e per la morigeratezza che rappresenta, la perfetta nobile inglese anche se, pensate un po’ le sue origini non sono affatto nobili. Eppure la donna sembra essere nata per questo ed è senz’altro la sposa ideale da stare accanto al futuro Re d’Inghilterra. Peccato che ci sarà da aspettare un bel po’ se consideriamo che prima di William c’è suo padre Carlo.

Sappiamo molto bene però che Camilla non è mai stata particolarmente amata dai sudditi inglesi anche per il ruolo che ha avuto nella storia se pensiamo al suo vivere nell’ombra per tanti anni, come un fantasma nel matrimonio tra Carlo e Diana. Di sicuro Kate ha la stoffa migliore per essere Regina e meriterebbe di esserlo in successione diretta con la Regina Elisabetta.

Le ultime notizie che questa splendida famiglia da cartolina ha ricevuto non sono buone, hanno provocato ai giovani genitori un dolore senza fine: “Ci mancherai principino”, queste le parole dei sudditi non appena hanno saputo. I genitori di George gli hanno dovuto dire addio. Una notizia davvero triste. Ecco cosa è successo.

Che fine farà George?

William e Kate hanno dovuto dire addio al primogenito che da poco ha compiuto gli otto anni di età. Era il 22 luglio scorso che il primogenito di William ha festeggiato il suo genetliaco. Si tratta di un compleanno importante perché adesso George ha l’età giusta per lasciare la famiglia.

Ma per andare dove? Sembra che nella Famiglia Reale vi sia una tradizione ben precisa da rispettare, a partire dalla fascia di età 8-10 anni i bambini devono lasciare il nido e frequentare la scuola preparatoria.

Il duca di Cambridge,William ha avuto lo stesso destino quando aveva pressappoco la stessa età del figlio e dovette frequentare la Ludgrove School dove fu raggiunto da Harry pochi anni dopo. Carlo da par suo ha frequentato la Cheam school e come i figli prima e i nipoti oggi ha lasciato casa a 8 anni. Per George l’aspetta la Ludgrove School che si trova nel Berkshire, ormai è in età, malgrado il dispiacere della mamma e del papà.

Kate saprà affrontare la distanza dal figlio? A quanto si dice sembra che la duchessa voglia trasferirsi e quindi clamorosamente Backingam Palace per andare nel Berkshire così da stare vicino a suo figlio quando non avrà le lezioni. Non si sa ancora quando arriverà il fatidico giorno dell’addio ma i sudditi già piangono la “perdita”.