Selvaggia Lucarelli, li vuole “fare fuori con la motosega”. La sconvolgente dichiarazione della giornalista lascia tutti senza parole

Selvaggia Lucarelli non si mantiene e si lascia andare a un commento davvero scioccante che ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo.

Lei è l’opinionista per eccellenza, la donna dalla lingua e della penna taglienti che nel corso della sua carriera può vantare tante discussioni e altrettanti litigi e polemiche con diverse celebrità del mondo dello spettacolo che sono finite sotto il suo giudizio. Ricordiamo per esempio le recenti discussioni circa alcune dichiarazioni di Fedez con il quale si sono verificati dei botta e risposta sull’argomento oppure le polemiche con Morgan concorrente della scorsa edizione di Ballando con le stelle, programma di cui lei è opinionista da alcuni anni.

Come vi abbiamo raccontato in precedenti occasioni le origini professionali di Selvaggia Lucarelli non sono state direttamente nel giornalismo. La giovane Selvaggia si è trasferita da Civitavecchia a Roma per studiare recitazione e iniziò a lavorare anche come autrice teatrale accanto all’allora compagno Max Giusti. In quel periodo recitò in diversi spettacoli prima di approdare al giornalismo che arrivò in un modo, per i tempi, singolare.

Selvaggia Lucarelli infatti decise di aprire un blog che si chiamava Stanza Selvaggia dove già si poteva vedere la verve e la tagliente ironia della Selvaggia Lucarelli che conosciamo oggi. Il blog ebbe un tale successo che la giovane giornalista fu notata da alcune importanti testate giornalistiche con le quali iniziò anche a collaborare, fra queste ricordiamo Il Fatto Quotidiano, Tempo, Libero, Rolling Stone.

Proprio con Rolling Stone però la collaborazione non durò molto perché vi furono delle divergenze proprio con la redazione del giornale, malgrado lei ne fosse anche la direttrice. Vi riportiamo una testimonianza della stessa Selvaggia che ricorda quella spiacevole esperienza: “Il motivo per cui dopo tre mesi ho rassegnato le dimissioni è proprio che di moderno, libero, solidale, lì dentro forse al massimo c’è la macchinetta del caffè che distribuisce caffè a tutti. Non avevo mai visto un ambiente di lavoro così tossico, illiberale, ostile, scorretto”.

Ancora una volta Selvaggia negli scorsi giorni ha detto la sua e si è fatta sentire con una dichiarazione che ha sorpreso tutti i suoi fan.

La dichiarazione senza freni di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli come abbiamo detto è stata una delle opinioniste di Ballando con le stelle e, diciamocelo, grazie a lei la trasmissione ha un certo mordente e se la giornalista non dovesse parteciparvi per la prossima stagione la gara di ballo più famosa della Tv ci andrebbe a perdere molto. Eppure da qualche settimana si parla proprio di un possibile abbandono del programma da parte dell’opinionista.

Uno degli ultimi indizi da lei stessa lasciati è proprio una recente dichiarazione di Selvaggia Lucarelli circa la prossima stagione del programma, che vi riportiamo a seguire: “Dalla foto scelta sembra che farò a pezzi con una motosega chiunque eventualmente prenderà il mio posto”.

Si tratta del commento alla foto di un ballerino e da questo momento le ipotesi sono fioccate numerose. E se lasciasse il programma? Che cosa sarebbe Ballando con le stelle senza di lei? Qualcuno ha perfino ipotizzato che la giornalista possa passare dal ruolo di giudice a quello di ballerina!

Sarebbe clamoroso ma staremo a vedere quello che ci accadrà nella prossima stagione.