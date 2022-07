Pippo Baudo, spunta un secondo figlio segreto, la notizia è sconvolgente

Sembra che per Pippo Baudo non ci sia un attimo di tregua, dopo la vicenda turbolenta con Alex, il primo figlio tenuto segreto, spunta un secondo figlio di cui nessuno ha mai parlato e a rivelarlo è la madre famosissima.

Pippo Baudo è sicuramente uno dei personaggi più influenti della storia della televisione italiana, nel corso della sua carriera è stato uno dei più grandi, seguitissimo nel suo percorso lavorativo ma anche nella sua vita privata.

Ancora oggi infatti si trova nell’occhio del ciclone per un’indiscrezione clamorosa sul suo conto. Sembrerebbe infatti che proprio Pippo Baudo, dopo la verità venuta alla luce su un suo figlio tenuto segreto e poi riconosciuto, Alex, abbia un altro figlio che ha tenuto segreto, ma qualcuno ha parlato.

Pippo Baudo, spunta la verità su un secondo figlio segreto

La vita di Pippo Baudo è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica, proprio per il suo ruolo in primo piano nel mondo della televisione del nostro Paese, la sua vita sentimentale è stata piuttosto travagliata.

Si è sposato due volte, la prima con Angela Lippi e in seconda battuta con la famosa cantate lirica Katia Ricciarelli, ma prima di loro ha avuto una importante relazione con Mirella Adinolfi con la quale ha avuto il figlio Alessandro, nato nel 1962, questo è stato il primo figlio di Pippo che inizialmente non è stato riconosciuto.

Soltanto nel 1996 il ragazzo, adesso uomo, ha ottenuto il riconoscimento del padre dopo una vicenda legale particolarmente complessa. La seconda figlia riconosciuta di Baudo è Tiziana, nata nel 1970 da Angela Lippi, la giovane a oggi è l’assistente personale del padre e segretaria. Ma questo non è tutto, salta fuori la verità su un altro figlio segreto di cui non sapeva niente nessuno.

Un altro figlio segreto spunta nella vita di Pippo Baudo

Dopo la burrascosa battaglia legale che ha visto Pippo Baudo il riconoscimento del figlio Alessandro nel 1996, avuto dalla compagna Mirella Adinolfi, adesso spunta un secondo figlio segreto.

Tutti conosciamo la storia d’amore tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, la coppia ha fatto battere i cuori di molti fan, sono stati insieme per oltre vent’anni ma ad un certo punto qualcosa si è rotto e i due hanno deciso di allontanarsi per sempre con un dolorosissimo divorzio.

Ancora oggi ci sono molte speculazioni che gravitano attorno alla fine della loro storia d’amore che sembrava una delle più belle del mondo dello spettacolo, ma è proprio la Ricciarelli a raccontare un fatto che potrebbe essere stato una causa importante che ha definito la fine della relazione, proprio quel figlio segreto (mai nato) che la donna desiderava.

Il racconto di Katia Ricciarelli è davvero doloroso, quel figlio mai nato

Katia Ricciarelli, durante una profonda e intensa intervista a Le belve di Francesca Fagnani ha deciso di confessare una amara verità su una parte della sua vita davvero dolorosa, la stessa cantante lirica ha raccontato che era rimasta incinta di Pippo Baudo ma che lui l’avrebbe convinta ad abortire.

Katia così racconta di quella gravidanza interrotta con grande dolore, “Ero rimasto incinta ma Pippo mi ha convinta ad abortire perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzati, di nascosto. Ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”.

Un racconto che si porta dietro tanto dolore e forti rimpianti, Katia Ricciarelli infatti non ha più avuto figli durante il lungo matrimonio che in seguito c’è stato con Baudo, un dispiacere e forse un risentimento celato dalla delusione che non ha permesso alla coppia di poter continuare a stare insieme.