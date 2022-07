Terremoto Mamma Totti, si scaglia contro Ilary Blasi | parole pesantissime

Tutti hanno parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma le parole della mamma Fiorella sulla ex cognata fanno davvero riflettere.

Quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sicuramente la separazione più chiacchierata di questo 2022, certo non siamo ancora arrivati alla fine dell’anno, ma di certo rimarrà come uno degli eventi più caldi dell’estate di quest’anno.

La coppia, tra le più amate dello showbiz ha deciso di dirsi addio dopo venti lunghissimi anni di relazione che è sempre sembrata molto stabile fino all’anno scorso, quando hanno iniziato a comparire dei piccoli indizi che hanno fatto insospettire non solo i rotocalchi di cronaca rosa, ma anche tutti gli appassionati della coppia Blasi Totti.

A parlare sono stati in tanti, dai personaggi pubblici alla voce del web, ma non solo, anche la mamma del ‘Pupone’ ha avuto qualcosa da dire proprio riguardo alla ex cognata facendo una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

La mamma di Francesco Totti non le manda a dire su Ilary

Sono state diverse le indiscrezioni che hanno iniziato a trapelare su un possibile divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti già dal settembre del 2021, quando proprio lei non aveva fatto gli auguri sui social al marito per il suo 45esimo compleanno, un gesto che non era assolutamente passato inosservato, visto che non era mai successo prima.

Ma non solo, i sospetti hanno iniziato a diventare sempre più certezze quando l’amata conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di partire per un viaggio in Lapponia a dicembre con il famoso coreografo Luca Tommassini, lasciando a casa il marito.

Nel frattempo hanno iniziato a girare sempre più voci persistenti su una loro rottura, però proprio i due protagonisti della vicenda hanno iniziato a smentire calorosamente queste notizia.

Francesco Totti attraverso un video pubblicato sulle sue storie di Instagram, dove confermava che con Ilary andava tutto bene e non c’era nessuna aria di divorzio, la conduttrice si è proprio presentata nel salotto dell’amica e collega Silvia Toffanin a Verissimo a dichiarare che erano tutte illazioni dei giornalisti, ma avevano preso una cantonata.

Pare che ci fosse un accordo tra Totti e Ilary, smentire la notizia della separazione fino alla noia, come riporta Dagospia, questo per mantenere il massimo riserbo sulla relazione di Francesco con la Bocchi, che però è venuto alla luce per quelle foto pubblicate da Chi che vedevano il calciatore sotto casa della presunta amante.

A quel punto il muro di omertà è crollato e a parlare della rottura sono stati in tanti, chi li aveva visti allo stadio, chi al ristorante, chi ha iniziato a dire la propria su quello che stava succedendo, ma una cosa è certa, chiunque può dire qualsiasi cosa, ma la voce della mamma ha sempre un peso maggiore. Per questo le dichiarazioni della mamma di Francesco Totti hanno lasciato tutti di sale.

Le dichiarazioni sconvolgenti di Fiorella la mamma di Totti

La madre di Francesco non ha mai amato i riflettori e nel tempo ha sempre mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata, proprio nel 2020 ha dovuto superare uno dei periodi peggiori della sua vita, la perdita del marito Enzo per colpa del Coronavirus.

Fiorella è sempre stata molto legata e protettiva verso la sua famiglia, ha due figli e sei nipoti e per tutti è come una mamma chioccia, così scopriamo che proprio lei in passato ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti riguardo a Ilary Blasi e proprio Dagospia le ha riportate.

Da quello che dice la famosa rivista di gossip sembrerebbe che tra Fiorella e Ilary non sia mai scorso buon sangue così durante una vecchia intervista Fiorella ha detto quando i due si sono messi insieme, “Le mamme capiscono sempre tutto. ‘Ma che te metti co’ ‘na ballerina?’”.

Nel tempo però forse la mamma di Totti ha cambiato idea su Ilary, in diverse occasioni infatti le due donne sono state fotografate insieme e apparivano in ottimi rapporti. Chissà se solo per convenienza, oppure avevano trovato davvero un buon equilibrio dove non esisteva nessun tipo di antipatia