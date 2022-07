Sapete chi è il bambino in foto? Oggi è una delle voci più belle in Italia

Guardando questo bambino in fotografia, sapreste dire di chi si tratta? Oggi è un cantante con un grande seguito e una delle voci più belle che abbiamo in Italia. Avete indovinato?

Il bambino in foto oggi può vantare una carriera sia italiana che internazionale e un successo di pubblico che mai avrebbe potuto immaginare al tempo in cui è stata scattata questa fotografia. Possiamo aiutarvi nell’indovinare l’identità di questo bambino dicendovi che non si esprime da solo ma da tempo lavora in trio con altri due cantanti. Anche gli altri due componenti di questo trio sono maschi e i loro nomi sono Ignazio e Gianluca.

È proprio lui, avete capito bene, stiamo parlando di Piero Barone, cantante de Il Volo, trio di tenori italiani che da alcuni anni spopola in tutto il mondo con le voci di questi tre grandi talenti.

L’esordio di Il Volo è stato su Rai1 con il programma condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone, in seguito il trio composto da Ignazio, Piero e Gianluca ha portato a casa la vittoria del Festival di Sanremo nell’edizione del 2015 e il brano vincitore fu Grande Amore.

Le voci dei tre ragazzi sono inconfondibili e Il Volo ha raggiunto il successo internazionale da quella vittoria al Festival di Sanremo. Si sa la lirica e le voci tenorili hanno sempre un grande appeal fuori dall’Italia e così il gruppo da diversi anni ormai gira il mondo con le proprie canzoni.

La vita privata di Piero Barone

Della vita artistica di Piero Barone sappiamo praticamente tutto ma forse quello che non sanno tutti è che alcuni anni fa Piero ha vissuto una storia d’amore con la figlia di Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus di cui molto si è parlato nell’ultimo anno per la fine della sua storia con Ambra Angiolini.

Piero ha avuto modo nel corso di quella relazione di conoscere la famiglia Allegri e di costruire un rapporto con tutti loro, compreso l’allenatore della Juve.

In seguito Piero ha frequentato anche Valentina Ruggieri di Le Iene, anche se questa relazione non è stata molto lunga. Da quanto risulta in questo periodo Piero è single ma come tutte le celebrità sulla sua vita sentimentale si fanno sempre tante ipotesi su nuove possibili relazioni o flirt.

Per il momento però il ragazzo sembra essere tornato single per la gioia delle fan che lo seguono da tempo. Cosa ne pensate dello scatto che vi abbiamo mostrato? Riuscite a scorgere una somiglianza tra il bambino che è stato Piero e il bellissimo ragazzo, tanto ammirato e conosciuto in tutto il mondo, che è oggi?

Di sicuro il bambino in fotografia non poteva immaginare la brillante carriera che avrebbe intrapreso né la fama internazionale raggiunta insieme ai suoi amici e colleghi.