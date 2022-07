Ilary Blasi ci dà un taglio. Dopo la separazione il cambiamento è radicale

Ilary Blasi è reduce della separazione con Francesco Totti e da una vacanza in Kenia con i figli per allontanarsi dai rumors che riguardano la sua storia d’amore appena conclusa. Oggi Ilary ha deciso di darci un taglio, ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è diventata ormai uno dei volti sicuri della conduzione in Mediaset e di strada ne ha fatta davvero tanta dai tempi in cui, accanto a Silvia Toffanin, era una letterina di Passaparola. Dalle Iene al Grande Fratello, passando per la conduzione de L’isola dei famosi, Ilary Blasi è diventata una delle conduttrici più amate di Mediaset e anche una delle più talentuose. La sua carriera è ammirata da molte ragazze che come lei vogliono svolgere lo stesso lavoro.

L’avvio della sua carriera però non è stato con i programmi televisivi ma con la pubblicità, la prima in cui è comparsa infatti è stata molto importante per la futura Ilary Blasi. Si trattava della pubblicità dell’olio cuore nella quale partecipava tutta la sua famiglia e l’attrice della pubblicità era nientemeno che la grande Mariangela Melato. Un grande inizio, possiamo dirlo!

Da quel momento, anche se Ilary era solo una bambina ha proseguito con la pubblicità e in seguito si è espressa come modella prima di approdare in Tv dove si fece notare insieme a Silvia Toffanin e Alessia Mancini e loro tre in effetti sono state le uniche che poi hanno fatto carriera in Tv. Fu proprio in quel periodo che il bomber della Roma, Francesco Totti notò il visetto angelico di ilary, il resto è la storia d’amore che tutti conosciamo e fin dal primo giorno ha avuto un grande riscontro mediatico.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto sognare tutti e ci ha fatto credere nell’amore che dura, almeno fino a questa estate quando la crisi, di cui per altro si parlava da alcuni mesi e che era stata anche smentita, si è rivelata fondata e tutto si è sgretolato, il sogno dei fan, un’intera famiglia e l’idea dell’amore per sempre. Mentre in queste settimane le ipotesi sulle reali motivazioni della separazione prendono piede sempre di più tra sospetti di tradimento e fughe all’estero, Ilary ha deciso di dare un taglio netto con il passato.

Dopo la vacanza Ilary ci dà un taglio

Ilary è reduce dalla bellissima vacanza in Tanzania che si è concessa con i figli appena dopo la separazione e proprio in questi ultimi giorni ha condiviso sui suoi canali social una novità che ha scioccato i fan. È andata dal suo parrucchiere per rinnovare il proprio look e il risultato è stato davvero sorprendente.

Ilary Blasi ha ravvivato il colore e ha scelto una piega super liscia, il risultato è più luminoso e splendente.