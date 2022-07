Patrizia Mirigliani, orrendo risveglio per la mamma di Nicola Pisu

Patrizia Mirigliani, brutte notizie per lei, dramma inaspettato. Non ha potuto fare altro che accettarlo. Ecco cosa è successo

Patrizia Mirigliani è la spina dorsale di Miss Italia, il concorso di bellezza che ogni anno conquista milioni di spettatori. Figlia di Enzo Mirigliani, storico direttore della manifestazione, ha affiancato il padre nell’impegno fin dal 1989, e dal 1997 al 2007 si è occupata anche della direzione artistica.

La Mirigliani, assieme alla sua famiglia, ha permesso che Miss Italia rimanesse una delle manifestazioni di spicco negli anni, senza però rinunciare a innovazioni.

La donna ha infatti preteso che le finali venissero condotte da personaggi femminili; inoltre ha aperto il concorso alle taglie 44 e, in alcuni casi, anche alle 46. Col suo impegno ha sempre cercato di tutelare maggiormente la donna e ha spesso donato parte dei proventi a diverse Onlus.

Miss Italia ci ha fatto conoscere molti nomi importanti che ora possono vantare una grandiosa carriera. Tra questi ricordiamo Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Roberta Capua, Simona Ventura, Anna Falchi, Martina Colombari, Anna Valle, Francesca Chillemi, Miriam Leone e Giusy Buscemi.

Patrizia Mirigliani è anche madre di Nicola Pisu, che ha partecipato al Grande Fratello Vip 6. La madre lo aveva denunciato per salvarlo dalla tossicodipendenza, nel 2020. Oggi, a 32 anni, Pisu dice di essere finalmente libero dalla droga, dipendenza di cui aveva cominciato a soffrire a soli 18 anni. L’uomo era diventato violento verso la madre, e la Mirigliani aveva infine deciso di denunciarlo per le continue aggressioni.

Purtroppo la donna è stata presa in contropiede da una brutta notizia poco prima della finale di Miss Italia 2021, che non si è potuta tenere. Patrizia Mirigliani si è vista con le mani legate e non ha potuto fare nulla. Ecco cosa è successo.

Patrizia Mirigliani, un brutto imprevisto

Lo scorso dicembre si sarebbe dovuta eleggere la nuova Miss Italia, ma qualcosa è andato storto. Purtroppo Patrizia Mirigliani non ha potuto fare altro che apprendere con sgomento la notizia e prendere una decisione non poco sofferta.

La pandemia non ha risparmiato proprio nessuno, neanche il concorso di bellezza più famoso d’Italia. Tra i controlli per il COVID effettuati nei giorni precedenti alla finale sono state individuate due concorrenti positive. La manifestazione è stata quindi interrotta, ed è stata proprio la Mirigliani a dare la brutta notizia.

“Abbiamo deciso di sospendere l’evento” ha detto dispiaciuta per i telespettatori e le concorrenti. L’evento è stato rinviato al gennaio successivo nella speranza che la situazione sarebbe migliorata.

I telespettatori, seppur amareggiati dalla piega degli eventi, hanno compreso la decisione dovuta alla situazione sanitaria molto delicata. L’edizione è stata svolta a Venezia, e il sindaco Luigi Brugnaro ha concordato sulla scelta.