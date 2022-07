Indelicata Sarbrina Ferilli e quel gesto davvero meschino verso Ilary Blasi

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è la notizia di punta nel mondo del costume e dello spettacolo da quando la cosa è stata ufficialmente annunciata dagli stessi Totti e Ilary.

Tra le numerose notizie che circolano una stupisce i fan. C’è il video che vede Francesco Totti a letto con una famosissima showgirl che conoscono tutti. Ecco di chi si tratta.

La coppia Ilary Blasi e Francesco Totti ci ha fatto sognare e ci ha fatto credere per anni nella possibilità che il vero amore possa realizzarsi. Purtroppo i fan hanno sbattuto violentemente la testa contro il muro della realtà e da alcuni giorni devono digerire il fatto che Totti e Ilary si sono separati. Naturalmente se prima i pettegolezzi e i rumors sui due erano tanti ora lo sono ancora di più.

La verità è che quando una notizia di costume così grossa invade il web i fan, soprattutto se credevano in quell’amore non possono accettare che tale sentimento finisca così senza una ragione e “semplicemente” perché l’amore è finito.

Deve esserci per forza un altro motivo e allora giù a fare ipotesi e congetture, paparazzate, dichiarazioni e smentite e sul web girano foto e video sospetti. Come per esempio il video che ha fatto impazzire il web negli ultimi giorni.

Francesco Totti a letto con lei, un gesto sgarbato

Ogni separazione porta con sé un dolore e nelle dichiarazioni ufficiali di Francesco Totti riportate dall’Ansa c’è stata da parte di entrambi l’intenzione di risolvere la crisi, ma purtroppo hanno fallito.

Gli ultimi rumors vorrebbero già una nuova relazione per l’ex capitano della Roma che pare avrebbe perso la testa per Noemi Bocchi e con la quale avrebbe già una storia.

Nulla di tutto questo è stato confermato e solo il tempo potrà svelare la verità.

Non dimentichiamo che al centro delle discussioni ci sono anche i tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti e proprio nei giorni scorsi una frase sibillina scritta da Chanel Totti ha fatto pensare ad alcune persone che vi sia uno screzio tra figlia e padre e che Chanel preferisca vivere con sua madre. Anche qui nulla di confermato.

Ma veniamo al chiacchiericcio più forte relativo a un certo video che ha circolato di recente e che vede come dicevamo Francesco Totti a letto con un’altra donna ma non si tratta di Noemi Bocchi.

La showgirl in questione è nientemeno che Sabrina Ferilli una delle attrici più amate. Il video di cui stiamo parlando è stato pubblicato da lei stessa sul suo canale Instagram proprio nelle scorse ore ma si tratta di un contenuto che risale addirittura al 2016 nell’ambito del programma House Party e che l’attrice reduce dalla co-conduzione del Festival di Sanremo 2022 accanto a Amadeus.

Perché ripubblicare proprio questo contenuto in un momento così delicato? Voleva prendere in giro la fine della relazione tra i due? Oppure è un gesto di leggerezza che però si rivela particolarmente meschino nei confronti della Blasi.

Se Sabrina lo ha fatto per prendersi una fetta di questo tornado mediatico, allora ci è riuscita.