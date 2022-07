Ilary Blasi in vacanza, le foto-frecciatine: nuovo dramma per Totti, gli scatti nascondono qualcosa

Ilary Blasi, in Tanzania coi figli, ha condiviso nuove foto del suo soggiorno che sembrano nascondere frecciatine per l’ex marito Francesco Totti

Dopo l’annuncio del divorzio tra lei e Totti, Ilary Blasi è “fuggita” in Tanzania con i figli e la sorella. Un modo per staccare e allontanare se stessa e la famiglia dal polverone mediatico che si è alzato negli ultimi giorni, anche se le notizie imperversano sul web e nessun luogo è sicuro quando si ha un cellulare in mano.

E Ilary sembra non averlo mai lasciato, visto che continua a condividere sui social le foto della sua vacanza, quasi volendo sbattere in faccia anche all’ex marito che la sua vita sta continuando e che è ancora in grado di godersela. Uno degli ultimi scatti, in particolare, sembrerebbe proprio una frecciatina verso l’ex calciatore: la foto nasconderebbe un messaggio nascosto.

La conduttrice e i suoi figli sono in soggiorno presso il Serengeti Bushtop, un resort safari molto conosciuto e dotato di ogni comfort. Una fuga davvero ben studiata per l’ex letterina, che ha deciso di non badare a spese per avere un po’ di relax e tranquillizzare i suoi figli. La tenda dove alloggiano, infatti, è tra le più lussuose e costose al mondo.

I fan della coppia sono sempre aggiornati sui due e hanno notato che gli ultimi scatti e storie condivise nascondono un messaggio “segreto” da Ilary Blasi a Totti, delle vere e proprie frecciatine per la fine della loro relazione.

Ilary Blasi, lo scatto indirizzato a Totti

Anche Chanel, la primogenita della coppia, è su Instagram a condividere la sua vita e ora gli scatti della sua vacanza. Pochi giorni fa la ragazza aveva condiviso un video dove nominava il karma con una frase pungente, e i suoi follower avevano ipotizzato una frecciatina contro il padre. Chanel non ha commentato le elucubrazioni, ma i fan si dicono preoccupati.

Poi è arrivato il turno di Ilary, che ha condiviso una foto al tramonto dove tiene per mano i suoi figli e cammina insieme a loro. Una fotografia perfetta in cui però manca Francesco Totti. Che sia un messaggio della Blasi contro l’ex marito? Molti sostengono che si tratti di una ripicca della donna, mentre altri credono che non ci sia un significato nascosto dietro lo scatto.

Di certo la separazione dei due sta creando molto scompiglio e i curiosi continuano a sostenere che tra i due ci siano forti tensioni, sia per questioni legate al patrimonio che in merito ai presunti tradimenti dall’una e dall’altra parte.